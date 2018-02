Aucun changement. Le prix du riz stagne à 2 500 ou 2 600 ariary actuellement. D’après un épicier à Besarety, le prix du riz n’a pas encore changé et ne peut descendre que vers fin avril quand la nouvelle récolte de riz arrivera sur le marché. La consommation de riz a également diminué pour la plupart des ménages car les gens n’ont pas les moyens d’acheter des kilos de riz comme auparavant. Il en est de même pour la consommation des produits de première nécessité.

La présence de riz importé aide actuellement les gens à subvenir à leurs besoins quotidiens. Le riz de luxe coûte actuellement 1850 à 2 000 ariary le kilo. Les vendeurs prennent le maximum de marge bénéficiaire car, ce riz importé coûte notamment 400 dollars la tonne soit 1 270 ariary le kilo. Le riz stock coûte moins cher car il est à 1 500 ariary. À part le ministère du Commerce, le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage joue un rôle crucial dans la production du riz, surtout auprès des paysans cultivateurs. Ce ministère compte améliorer la filière riz en accompagnant les paysans dans les différents projets réalisés avec des partenaires. La production de rendement en riz dépend également de plusieurs facteurs comme la réhabilitation des canaux d’irrigation. « La durée de vie des canaux d’irrigation qui datent de 10 à 20 ans, est expirée. Il faut souligner que la production de riz à Madagascar ne se basait par sur l’usage d’engrais mais plutôt sur la gestion de l’eau. Les systèmes d’irrigation sont très anciens », explique Harison Randriarimanana, ministre de l’Agriculture et de l’élevage.

M.A.