La hausse tarifaire est inévitable sur tous les produits. Denrées alimentaires, électricité et même celui du gaz butane flambe. Ceci s’explique par la surenchère du prix des carburants d’après Vincent Fleury, administrateur général de la société Vitogaz. « En septembre 2006, nous avons accordé une baisse et cela pendant un certain temps. Au niveau de l’OPEP, le prix du baril de pétrole a sensiblement augmenté et quand on limite l’offre, tout rehausse », explique-t-il lors du lancement de la campagne de reboisement pour dix ans dans la Zone d’action en faveur de l’arbre à Ampangabe.

Ce dernier indique que les énergies renouvelables ne sont pas assujetties au TVA et devrait ainsi aider les producteurs de gaz butane dans la fiscalité pour que ce fluide soit accessible à tous. La société vend 13 000 tonnes de gaz par an alors que la commercialisation du charbon se chiffre à 400 000 tonnes, ce qui implique que les bois constituent 90% des énergies consumées. L’administrateur général oriente ainsi les usagers à consommer le butane qui est une énergie propre, respectueux de l’environnement et de la santé.

Farah Raharijaona