Les automobilistes, surtout les transporteurs en commun et de marchandises ris­quent de faire grimace ce jour. Leur budget de carburant n’est pas près de baisser avec cette ascension du prix à la pompe. Depuis minuit, le prix à la pompe a enregistré une hausse. Le litre de l’essence sans plomb est affiché à 3880 ariary soit une hausse de 160 ariary par rapport à sa dernière révision en début d’année.

Tout comme l’essence sans plomb, le prix du gazole ne cesse de monter en flèche. Désormais, le prix affiché dans toutes les stations service du pays est de 3270 tandis que celui-ci était encore à 3150 ariary lors de la dernière révision. Cette révision à la hausse du prix du carburant n’est pas opportune avec la menace de révision du tarif du ticket de taxi-be. Les coopératives membres de l’Union des coopé­ratives de transport urbain (UCTU) avaient annoncé une révision à 500 ariary du ticket à partir de ce jour. Depuis janvier 2016, le gouvernement avait mis en place un mécanisme de fixation du prix maxima appliqué à la pompe. Une formule est établie et le prix varie chaque mois en fonction du cours du baril, et du cours de change.

L.R.