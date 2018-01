Une flambée de prix de la viande de bœuf est constatée sur le marché. « Il n’y avait jamais d’augmentation de prix comme celle-ci, chaque année. S’il y a une augmentation, c’est 400 ariary en moyenne mais cette fois-ci, l’augmentation atteint 2 000 ariary », explique Solo Dieudonné, boucher à Besarety.

Cette hausse n’est pas encore généralisée car beaucoup de bouchers gardent l’ancien prix. « Les consommateurs sont déjà victimes de l’inflation alors il ne faut plus en rajouter. C’est la raison pour laquelle nous offrons un prix abordable sans que la qualité change », raconte Lala, un boucher à Analakely. Un kilo de viande de bœuf coûte actuellement 13 600 ariary. Les bovins qui montent des régions sont peu nombreux. « Il n’y a pas beaucoup de bœufs qui montent dans les villes en cette saison, surtout au mois de janvier», affirme un businessman.

La diminution des bovins n’a aucun lien avec la coupure des routes nationales, il s’agit plutôt d’une forte concurrence entre opérateurs. « Suite à l’interdiction de tuer des bœufs de moins de dix-huit mois, 70% des bœufs, qui arrivent sur le marché, sont presque jeunes et femelles. Alors les opérateurs courent vers les 30% restants ; d’où une forte concurrence. Il n’y a pas beaucoup de marchandises, donc, le prix flambe », explique Tahiry Sambehafa, président du conseil d’administration de Mada Omby.

Un bœuf coûte actuellement 1 600 000 ariary. En gros, les viandes sont prises à 8 000 ariary pour les viandes maigres et 9 500 ariary pour les viandes grasses. Le prix de la viande de porc reste à 14 000 ariary le kilo.

Mamisoa Antonia