Le prix de la vanille explose. La faute aux cyclones qui ont décimé la récolte du premier producteur mondial, Madagascar. Une aubaine pour notre vanille péi.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Depuis 4 ans, le cours de la vanille flambe : il a été multiplié par 100 entre 2012 et 2016. Selon le rapport Cyclope, bible des matières premières agricoles, le prix moyen des gousses de Madagascar, qui produit 80% de la vanille mondiale, est passé de 50 dollars en 2012 (42,6 euros) à presque 500 dollars le kilo l’an dernier (426 euros). Un rebond spectaculaire après l’effondrement que le marché avait connu en 2004.

En cause, le mauvais temps et les cyclones qui ont mis en péril la production. En début d’année, le cyclone Enawo a détruit jusqu’à 30% de la récolte de vanille

malgache. Une catastrophe pour la Grande-île car pas moins de 200 000 personnes vivent de cette filière. En 2015, Madagascar a tiré plus de 300 millions de dollars de recettes pour environ 1 600 tonnes de vanille transformée. Résultat, les approvisionnements étant restreints, les cours ont flambé sur un marché évalué à 1,3 milliard de dollars par an (1,1 milliard d’euros). En comparaison, le kilo de vanille en Papouasie-Nouvelle-Guinée est vendu à 210 dollars.

Petit Poucet

Avec ses 20 tonnes de vanille verte et ses 4 tonnes de vanille noire, la Réunion est un Petit Poucet sur le marché mondial. Mais ses efforts pour monter en gamme sa production commencent à payer et de plus en plus d’acheteurs mondiaux se tournent vers notre île pour s’approvisionner. Le terroir réunionnais et son procédé de séchage traditionnel se différencient : les qualités aromatiques de la vanille péi sont désormais reconnues.

D’autant plus que la qualité de la vanille malgache s’est, elle, dégradée ces dernières années. Cueillie immature pour éviter les vols et mise sous vide pour sécher, la gousse malgache a perdu en saveur. Problème, la production réunionnaise actuelle ne suffit même pas à couvrir les besoins du marché local. Un comble quand on promeut « les Iles Vanille »…

Emilie Marty