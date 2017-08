Le ton s’est élevé chez les clients de la société de distribution et de production d’électricité et d’eau ou JIRAMA, ce samedi. Ils ont été pris au dépourvu par une coupure sans préavis de l’approvisionnement en eau, très tôt dans la matinée. C’était le cas dans les quartiers d’Ankadifotsy, d’Ankadita­paka, d’Antani­mena, d’Ankazomanga, d’Ankoron­drano, d’Anosi­vavaka. « Aucune goutte d’eau n’est sortie du robinet, quand on s’est réveillé le matin. Nous nous apprêtons, pourtant à assister à un mariage, ce jour. Nous avons été obligés de faire la queue dans des bornes fontaines publiques du côté d’Ambodivona, pour remplir deux bidons de 20 litres. La toilette a été faite à la va-vite. Si nous étions avisés plutôt, on aurait cherché des solutions », témoigne Poussy Andrianaivojaona, une mère de famille habitant à Ankadifotsy. L’approvision­nement en eau n’aurait repris que tard dans la soirée dans ces quartiers.

Après quelques jours de panne technique, communiquée par Feno Randria­narison, responsable de la communication de la Jirama, les habitants de ces quartiers ont continué à avoir du mal à accéder à l’eau.

M.R.