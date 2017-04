Un léger repli du prix du gaz. La société Vitogaz annonce une révision à la baisse des prix du gaz butane. Ainsi, les bouteilles de 9 kilos passent de 53 000 ariary à 51 000 ariary, et celles des 12 kilos passent de 74 500 ariary à 71 000 ariary. « Dans un contexte général

marqué par une tendance inflationniste, la société Vitogaz Madagascar se démarque en proposant à partir de cette semaine une baisse de -5% de ses tarifs sur l’ensemble du territoire », a annoncé la société dans un communiqué.

Cette baisse était une surprise pour les ménages malgaches. Il y a encore un mois de cela, les déclarations de la société parlaient encore d’une hausse inévitable des prix des produits. « En septembre 2006, nous avons accordé une baisse et cela pendant un certain temps. Au niveau de l’OPEP, le prix du baril du pétrole a sensiblement augmenté et quand on limite l’offre, tout repart en hausse », avait expliqué Vincent Fleury, administrateur général de la société Vitogaz lors du lancement de la campagne de reboisement pour dix ans dans la Zone d’action en faveur de l’arbre à Ampan­gabe, le 3 mars.

Dans le cadre de la privatisation des activités de la Solima, Vitogaz a créé à Madagascar une filière complète d’importation, de stockage, de conditionnement et de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) sous forme de butane, en s’appuyant sur ses infrastructures propres : un terminal d’importation à Mahajanga (5000m³) et deux centres emplisseurs à Mahajanga et Antananarivo. Elle a réalisé les premières ventes en 2001 et se trouve actuellement à la tête du marché. La société commercialise 13 000 tonnes de gaz par an.

Lova Rafidiarisoa