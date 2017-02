Clap de fin. Un décret, pris en conseil des minis­tres hier, a décidé « la cessation de fonction », du Conseil militaire de défense nationale (CMDN). Une décision qui sonne la fin de mission notamment pour le général Ranto Rabarisoa, président de cette entité militaire.

Mise en place par un décret adopté le 17 avril 2009 et composé de seize membres, le CMDN avait pour mission principale de « veiller à la paix sur tout le territoire de la République de Mada­gascar ». Durant cette période exceptionnelle et trouble, le Conseil était aussi en charge de veiller à la rationalisation de l’emploi des Forces, à la revalorisation de la fonction militaire, au respect de l’éthique militaire et aussi concevoir et élaborer la doctrine d’emploi des armes.

Plus de mise

Le CMDN avait également pour mission d’effectuer les études relatives à l’élaboration d’une politique de défense et de sécurité, et assurer le suivi de sa mise en œuvre. « La cessation de fonction » de l’institution militaire, mise en place durant la Transition, suit certainement le déclenchement de la mise en place du Haut conseil de défense nationale (HCDN), organe constitutionnel ayant le même rôle de Conseil militaire.

L’article 56 de la Constitution dispose que « le président de la République est le Chef suprême de l’armée dont il garantit l’unité. À ce titre, il est assisté par un Haut conseil de la défense nationale. [Ce dernier], sous l’autorité du président de la République, a notamment pour mission de veiller à la coordination des actions confiées aux forces armées, afin de préserver la paix sociale (…) ».

Garry Fabrice Ranaivoson