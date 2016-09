Les activités de l’Exécutif ont été concentrés sur la côte Est. Le rapport du conseil des ministres d’hier ne fait état que de sujet concernant la province de Toamasina.

Exclusif. Au regard du communiqué reçu par la pres­se, les thématiques du conseil des ministres décentralisé, à Toamasina hier, ont été axés sur des sujets concernant directement la province ayant pour capitale la ville du Grand port.

Au regard de son programme de ces trois derniers jours, l’Exécutif a décidé d’opérer une vaste opération de charme à Toamasina. Trois jours de séduction à coup d’inauguration, de cérémonie de remise de contrat de travail, ou encore de visite et de dons. Et le Gouver­nement a visiblement tenu à garder cette ligne même durant sa réunion hebdomadaire. Le rapport du conseil des ministres fait état d’une communication faite par neuf départements ministériels, dont sept concernent expressément la province de Toamasina et les trois régions qui la composent.

Le ministère auprès de la Présidence en charge de l’Aménagement du territoire, par exemple, a fait une communication sur les « réalisations et perspectives » dans les provinces d’Atsinanana, Analanjirofo et Alaotra. Pareillement pour celui chargé de l’Agriculutre et de l’Élevage et du ministère des Travaux publics. Le département des Transports, lui, a parlé du projet d’extension du port de Toa­masina. Le ministère de l’Énergie a fait une communication sur les projets dans ce secteur pour les trois régions de Toamasina.

Investissements

Le ministère de l’Eau n’a pas dérogé au sujet focal que semble s’être imposé l’Exécutif, le temps d’un conseil des ministres, en communiquant sur l’approvisionnement en eau potable des trois régions. Même chose pour le secrétariat à la gendarmerie nationale, qui a fait un état des lieux de l’insécurité dans cette province.

Bien que le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation ait fait une communication sur les subventions allouées par l’État au profit des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) , il y a fort à parier que la situation des CTD de Toamasina ait été largement soulevée. Surtout qu’au regard des photos publiées par la présidence de la République, les représentants de l’État dans les localités de cette province ont été conviés pour assister à la réunion de l’Exécutif.

De prime abord, le conseil des ministres d’hier, qui aurait duré environ deux heures, n’a été mis en scène que pour accentuer l’opération de charme à l’endroit de la province de Toamasina, au point que les sujets d’ordre nationaux ont vraisemblablement été ajournés à la prochaine réunion. « Je le dis toujours, le développement de Madagascar ne peut se faire que lorsqu’il est élargi à tout le territoire », a déclaré Hery Rajaonarimampianina, président de la République, durant son discours d’inauguration d’une usine de distillerie d’huile essentielle, dans une localité proche de la ville du Grand port.

À entendre l’allocution du Chef de l’État et le programme d’hier et de ce jour, où, outre l’inauguration d’une usine, une cérémonie de donation faite par le projet Ambatovy est aussi au menu, ce séjour présidentiel, accompagné de tout l’Exécutif est également l’occasion de mettre en avant les bienfaits des gros investissements étrangers. Une opération de communication toujours, dans un contexte où les contestations d’une exploitation aurifère à Somahamanina défraie les chroniques et mettent en exergue les failles de la politique étatique en matière de projets d’investissement privé, notamment en laissant pour compte la population locale dans les prises de décision.

Garry Fabrice Ranaivoson