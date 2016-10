Le Conseil des ministres du sommet du Marché commune de l’Afrique oriental et austral (Comesa), a

débuté, hier, au Centre de conférence internationale (CCI), d’Ivato. Les affaires sociales, le genre, l’infrastructure, l’énergie, le transport, ou encore, la communication et la justice sont au menu des réunions d’hier, et aujourd’hui. La paix et la sécurité seront les sujets de discussion durant la troisième journée, demain. Lors de son allocution d’ouverture de la réunion d’hier, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a mis l’accent sur l’engagement dans un processus d’intégration régionale et que l’organisation soit un levier pour améliorer le niveau de vie

des habitants des États membres.