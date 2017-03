Un comité de sélection devra présenter une liste des nouveaux membres du CFM. La crédibilité de ce comité décidera de l’avenir du processus de réconciliation nationale.

Détermi­nant. Pour quel­ques observateurs, notamment, des membres de la commission d’experts ayant élaboré l’avant-projet de loi sur la réconciliation nationale, la composition du comité de sélection des membres du Conseil du « Fampihavanana malagasy » (CFM), sera décisive dans le processus de réconciliation nationale.

« Les membres de ce comité doivent faire l’unanimité auprès de l’opinion publique, sinon toute la suite du processus de réconciliation nationale en souffrira », a déclaré Alphonse Maka, un des membres de la commission d’experts ayant rédigé le nouveau texte de réconciliation, lors d’un entretien, en début de semaine. Un point de vue partagé par beaucoup. La procédure de désignation des membres de ce comité devant composer l’effectif du CFM est, pourtant, une porte ouverte aux débats et polémiques.

« Un décret pris en conseil des ministres détermine la composition et le fonctionnement du comité de sélection (…) », dispose l’article 13 de la loi sur la réconciliation nationale. Ce qui est chose faite. Le conseil des ministres du 9 mars a, en effet, adopté ledit acte règlementaire. Et les réactions ne se sont pas fait attendre dans le microcosme politique car, les membres du comité seront, aussi, nommés par décret, par le président de la République.

Les réactions n’ont pas tardé dans le microcosme politique. « Le fait que les membres de ce comité de sélection soient nommés par le Président ne leur garantit aucune indépendance et pourrait entamer leur crédibilité », ou encore, « le risque est que le CFM soit grandement influencé par le chef de l’État. Déjà qu’il a le droit de désigner onze mem­bres du Conseil de réconciliation, ce sera, aussi, à lui de composer le comité de sélection », ont été lues dans une presse privée de la capitale, en début de semaine.

Selon le décret adopté, le 9 mars, neuf personnes composeront le comité de sélection des membres du Conseil de réconciliation. Neuf personnalités qui, pour l’heure, n’ont pas encore été nommées. Selon Alphonse Maka, « il faudra que le président de la République choisisse les bonnes personnes car, comme je l’ai dit, il suffira que la crédibilité du comité soit remise en cause pour que le processus de réconciliation nationale tombe à l’eau ».

Constatation

L’article 13 de la loi sur la réconciliation nationale prévoit que « le comité de sélection est composé de personnalités réputées pour leur intégrité et compétence, respectant l’approche genre, issues entre autres d’association religieuses, de la société civile, des autorités traditionnelles et du secteur privé ». Bien que le texte ait donné des pistes pour que le chef de l’État puisse faire ses choix, la décision risque, cependant, de ne pas être aisée.

Des éléments des entités citées dans cette partie de l’article 13 de la loi sur la réconciliation nationale pourraient voir leur crédibilité contestée, étant donné le rôle qu’ils ont joué dans les péripéties de l’histoire politique de Madagascar. Si la composition du comité de sélection des membres du Conseil du « Fampihavanana mala­gasy », semble être un casse-tête, « le fait que son travail soit limité dans le temps est déjà un élément qui devrait garantir son indépendance », estime Alphonse Maka.

Le comité n’aura, en tout et pour tout, que « soixante quinze jours », pour procéder à l’appel à candidature, au dépouillement des dossiers de candidature et à sélectionner les vingt-deux membres du CFM, à raison de un par région. Auxquels s’ajouteront onze autres nommés par le Président. Les modalités de sélection des mem­bres du Conseil de réconciliation étant déjà fixées par le décret adopté, le 9 mars. « Le chef de l’État n’aura rien à redire à la liste des membres du CFM proposée par le comité. Il n’aura qu’à prendre un décret de constatations des nominations », ajoute le membre de la commission de rédaction de la loi sur la réconciliation.

Garry Fabrice Ranaivoson