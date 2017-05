Hery Rajaonarimampianina a réaffirmé, hier, que les tentants du pouvoir, élus ou désignés, sont là pour servir la population. Des mots dits devant huit mille personnes et les principaux responsables politiques.

Sacerdoce. Selon Hery Rajaonarimam­pianina, président de la Répu- blique, un responsable étatique, élu ou désigné, a vocation de servir la population. Au Palais des Sports de Mahamasina, hier, le chef de l’État et sa suite ont, ainsi, « renouvelé », leurs engagements dans ce sens.

« Aujourd’hui, nous renouvelons notre vocation à vous servir, à servir notre nation », a lancé le locataire d’Iavoloha, après avoir demandé aux responsables politiques présents de se lever. Des mots qu’il a déjà prononcés lors de la cérémonie de présentation des vœux, à Iavoloha, le 6 janvier.

Le couple présidentiel a remis des vivres à près de huit-mille personnes, selon les chiffres officiels, hier, au Palais des Sports. Une forte équipe gouvernementale, de parlementaires, d’élus et responsables décentralisés et déconcentrés locaux ont fait partie de sa suite.

Comme l’a dit le chef de l’État « c’est la première fois qu’autant de personnalités politiques élues ou désignées, se présentent ainsi, devant vous ». Il ajoute que « c’est une manière de vous affirmer notre respect, de vous dire qu’élus ou désignés, notre vocation est de travailler pour vous, pour le développement du pays ». Aussi, le président de la République a, une nouvelle fois, mis en avant les enjeux des projets structurants dans le défi du développement économique mais, aussi, social.

Plusieurs projets lancés au début de son mandat sont en cours de finalisation. Dernièrement, Hery Rajaona­rimampianina a fait une descente dans la commune de Tanambe, dans la région Alaotra-Mangoro, pour mettre en exergue la portée d’un projet de réhabilitation d’un canal d’irrigation, ou encore, la construction d’infrastructures d’adduction d’eau potable. Le Sud de Madagascar, bénéficie, également, de pareils projets, d’une envergure plus importante, auxquels s’ajoute la réhabilitation de la route allant de Toliara, à Morombe.

Acte

« Ne nous laissons pas berner par ceux qui se demandent ce que nous faisons. Nous travaillons. Aujourd’hui, est le moment de le montrer, de démontrer que c’est grâce au travail que l’on peut faire face à la population. De vous montrer que nous sommes là. Que le Président n’a pas peur de se présenter devant le peuple, de le rencontrer. Le Président que vous avez élu se dressera toujours pour renforcer tout le travail déjà fait », a ainsi, soutenu le locataire d’Iavoloha.

Affirmant qu’il est au fait des difficultés que rencontre, au quotidien, la population, le président Rajaona- ­ri­mampianina a soutenu, au cours de son discours, qu’il a réaffirmé sa détermination dans la lutte contre « les abus », dans la hausse du prix du riz. En dépit des efforts affirmés par les tenants du pouvoir, la majorité des ménages ne peuvent toujours pas se délester de l’inflation étouffante et de l’insécurité toujours délétère.

Dans le deuxième épisode du rendez-vous hebdomadaire qu’il donne sur sa chaîne Youtube, le chef de l’État a reconnu que les efforts fournis sont, encore difficilement perceptibles par la population. Pour sa défense il a indiqué, entre autres, qu’au moment de sa prise de pouvoir, le taux de pauvreté atteignait le pic de 92%.

Un argument repris, hier, au palais des sports. Certes, redresser un pays mortifié par la crise n’est pas aisé, toutefois, les abus et excès de certains hauts responsables tendent à favoriser l’antipathie de la population.

Le sacerdoce des tenants du pouvoir, élus ou désignés qui est de servir la population « jusqu’à leur dernier souffle », comme l’a martelé le président de la République, hier, semble de vains mots chez certains responsables. Pour reconquérir la confiance de la population et réhabiliter l’autorité de l’État, un grand ménage et des sanctions contre les défaillants ont été affirmés par les deux chefs de l’Exécutif, depuis quelque temps. Acta non verba.

