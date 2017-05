Plusieurs foyers de tension agitent le pays. Inflations, insécurités et revendi­cations sociales sont autant de patates chaudes à manier pour le pouvoir.

Dans la tourmente. Insécurité, inflations et revendications sociales défrayent la chronique, depuis quelques semaines. En face, l’État affirme être ouvert aux discussions et être décidé à prendre des mesures pour alléger le fardeau des citoyens. Des mesures dont les résultats sont, pourtant, encore difficilement palpables.

Pour cause de vérité des prix à la pompe, des indiscrétions annoncent déjà une nouvelle hausse des tarifs du carburant, à la fin du mois. Une hausse perpétuelle que les usagers comprennent difficilement, surtout, que le prix du pétrole sur le marché international ne cesse de dégringoler. La dégringolade du taux de l’ariary est l’explication avancée.

L’État semble, cependant, avoir du mal à stabiliser la monnaie. Le changement de billet à appliquer en juillet, ne rassure pas l’opinion. La hausse du carburant a un impact direct, cependant, sur le coût des produits du quotidien. L’envolée du kilo du riz fait, particulièrement, mal aux ménages. En réponse, le pouvoir dénonce des spéculateurs véreux qui auraient profité des aléas climatiques du début d’année. Bien que « des ordres » pour débusquer ces « profiteurs » aient été donnés, les résultats sont encore loin de la détermination affirmée.

Déçu

C’est au tour du prix du sucre de faire un bond en avant, dernièrement. Outre les atteintes à la solvabilité du porte-monnaie, la sécurité physique et les biens des citoyens sont toujours précaires. Dans une interview publiée dans l’Hedbo de l’Express de Madagascar, hier, le contrôleur général de police Jean-Jacques Andrianisa, ministre la Sécurité publique a déclaré : « (…) la police ne reste pas les bras croisés dans la lutte contre l’insécurité ».

Seulement, les mots ne suffisent plus à apaiser les plaies des victimes. Suite au rapt du fils de Daniel Ismaël, président du groupe SMTP, le Syndicat des industries de Madagascar (SIM), a crié haro sur l’insécurité des investisseurs et des affaires. Le Syndicat s’estime « lésé, déçu et manipulé par les promesses non tenues et par les diverses gesticulations et agissements dilatoires », et appelle l’État à « remettre le pays en ordre ».

À tout cela s’ajoutent les revendications syndicales dont le réveil, de certains, pourraient avoir un lien avec l’annonce d’une loi de finances rectificative qui sera soumise au Parlement durant cette première session ordinaire.

La grève des étudiants de l’Université d’Antana­narivo est la plus tonitruante. Celles annoncées du Syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants (Seces), et du Syndicat des douaniers de Madagascar, pourraient être plus conséquentes. En attendant que les actions étatiques affirmées donnent des résultats probants, les politiciens d’opposition profitent de cette conjoncture pour fertiliser leurs ambitions de reconquérir le pouvoir avant les échéances électorales.

Garry Fabrice Ranaivoson