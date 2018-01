Les enlèvements se suivent, devant la quasi-inaction des autorités. Les groupements d’entrepreneurs haussent le ton.

Trop c’est trop. L’expression a été reprise par tous les groupements des entrepreneurs à Mada­gascar suite à la vague

d’insécurité sévissant actuel­lement dans le pays. Une semaine après l’enlèvement spectaculaire de l’homme d’affaire hindou, propriétaire de la bijouterie Kalidas, ou encore le rapt du fils de l’ancien président du Syndicat des industries, en la personne de Naina Andriatsitohaina, commis la veille des fêtes de Noël qui a porté à plus de quatre vingt dix le nombre de personnes enlevées, la classe affaire s’insurge.

Dans un communiqué publié conjointement hier, le Groupement des entreprises, le Collectif français d’origine indienne, le Groupement du patronat, la Confédération du tourisme, le Groupement des femmes entrepreneurs, le Syndicat des industries, la Chambre de commerce France Madagascar ainsi que de nombreuses associations et groupements, affichent leur crainte et mécontentement face à l’inaction des autorités. « La violence et l’insécurité sont devenues quotidiennes, touchant toutes les couches de la population, à un niveau jamais atteint. Cette situation oblige les entreprises à investir considérablement aussi bien dans leur propre sécurité que dans celle de leurs salariés », expliquent ces groupements dans leur communiqué.

Business

« Nous n’avons pas encore de budget alloué uniquement pour ce cas dans la mesure où nous sommes majoritairement des petites et moyennes entreprises. Cependant, nous envisageons cette possibilité si les moyens nous le permettent. Ce qui occasionnera des pertes en plus malgré une conjoncture économique déjà compliquée», explique Fanja Razakaboana, présidente du Groupement des femmes entrepreneurs.

Toujours selon le communiqué, « les enlèvements sont devenus un véritable business d’une mafia dont les ramifications sembleraient atteindre les hautes sphères du pouvoir militaire et politique. Des kidnappings spectaculaires qui ne sont malheureusement que la partie émergée de l’iceberg dans la mesure où les zones rurales sont également en butte à ce fléau ». À travers ces propos, ces groupements pointent les autorités du doigt et attendent des mesures concrètes.

Ainsi, les chefs d’entreprises ainsi que les salariés appartenant à ces groupements ont décidé, depuis hier, de manifester publi­quement pour montrer leur inquiétude et leur colère face à la situation devenue intolérable pour beaucoup d’entre eux. « Nous sommes solidaires avec tous les groupements, tout le monde est concerné. Mais les premières cibles sont toujours les opérateurs. Ce qui nuit à la productivité et la motivation des investisseurs ainsi que les opérateurs locaux », conclut Erick Rajaonary, président du FIVMPAMA

Harilalaina Rakotobe