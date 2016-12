Dans une déclaration, le FFKM houspille les tâtonnements de l’État. Selon l’église, les hésitations du pouvoir à concrétiser les résolutions des assises nationales de réconciliation seraient les raisons de scission sociale actuelle.

Remon­tran­ces. Une fois de plus le pouvoir fait l’objet de vives réprimandes de la part de l’église. Cette fois-ci c’est à l’unisson que les confessions regroupées au sein du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), haussent le ton pour interpeller l’État par rapport à ses défaillances.

Dans une déclaration faite à l’issue de la 39e réunion de son comité central, à Toa­ma­sina, du 22 au 27 novembre, et signée par les quatre chefs religieux à sa tête, et communiquée par certaines indiscrétions à la presse, hier, le FFKM soutient dans la rubrique vie de la nation: « Les hésitations apparentes à concrétiser les résolutions des assises nationales de réconciliation, basées sur les 4 F [de traduction libre : Reconnais­sance des torts, repentance, vérité et réconciliation] qui se sont tenues, à Ivato (…) deviennent un obstacle dans la mise en place d’une société harmonieuse et paisible (…) ».

À entendre l’église donc, la non-application par l’État des décisions issues du processus de réconciliation qu’elle a conduite, en 2015, serait à l’origine « du désor­dre social », actuel. « Insécurité et corruption généralisée », en seraient des conséquences.

Rappel

Dans sa déclaration, le FFKM met, notamment, l’accent sur la rupture entre la population et les forces de l’ordre, ou encore, entre les justiciables et la justice.

« Un fossé sépare les forces de l’ordre et la population. Cette dernière ne retrouve plus en eux le dernier rempart de la nation et ne les considèrent plus que comme des forces de répression, d’autant plus qu’elles peinent à défendre sa vie et ses biens. À cause de l’absence de confiance des justiciables envers la justice, les vindictes populaires sont légions », assène le FFKM.

La déclaration du FFKM, lue à Toamasina, à l’issue de la réunion de novembre, selon certaines sources, cadre avec la ligne d’autres opinions publiées individuellement par les confessions qui la composent. Y sont reprises, par exemple, les vilipendes contre les braquages d’église, ou encore, les cas de vandalisme contre les monuments religieux.

En matière de gouvernance économique, des sujets comme les malversations dans la gestion des deniers publics et l’anarchie dans le domaine des exploitations minières, dominées par un cercle restreint de nantis et « les étrangers », au détriment de la population, sont repris par le Conseil œcuménique. Le FFKM soutient, aussi, que « les valeurs démocratiques sont bafouées, la population et la presse ne peuvent plus s’exprimer librement ».

Le fait que le Conseil œcuménique ait mis l’accent sur la réconciliation dans sa déclaration, par ailleurs, pourrait être une manière de rappeler aux tenants du pouvoir que les résolutions d’Ivato prévoyaient « une refondation du système étatique ». Résolutions qu’elle estime, probablement, comme découlant d’une assise « inclusive ».Une solution aux maux actuels, soutenue par plusieurs acteurs politiques. Ce qui expliquerait, pourquoi, une déclaration faite, en novembre, n’a été portée de manière indiscrète à la connaissance de la presse qu’au lendemain de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de la loi sur la récon­ciliation nationale.

Garry Fabrice Ranaivoson