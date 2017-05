Rembarrer. Rivo Rako­tovao, président national du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), a opposé une fin de non recevoir au projet de convention présenté par le nouveau front dénommé « Forces de changement », au Panorama Andrainarivo, mercredi.

Les Bleus ont célébré leurs 3 ans, hier au Carlton Anosy. Une réception durant laquel­le, le parti au pouvoir et ses alliés se sont congratulés d’avoir concrétisé les principaux objectifs fixés à sa création. Celui de « consolider les institutions, pour une stabilité institutionnelle et une stabilité politique ». Un point mis en exergue durant les différentes prises de paroles. Outre le président national du HVM, le Premier ministre et les présidents des deux Chambres parlementaires se sont succédé au micro.

« Malgré les provocations, nous, députés largement majoritaires à l’Assemblée nationale, réaffirmons notre soutien au pouvoir dirigé par le président Hery Rajaonarimam­piana », a même scandé Jean Max Rakotomamonjy, président de la Chambre basse. Si les tenants du pouvoir et leurs ouailles célèbrent des institutions « fortes et stables », en face, une frange d’entités d’opposition dénonce un État « défaillant ».

Les Forces de changement qui regroupent des membres du « Dinika ho an’ny fanavotam-pirenena » (DFP), ou encore du « Mitsangana ry Malagasy » (MRM), avancent ainsi un projet de convention pour mettre en place « une transition vers la Ve République ». Un acte qui établira une co-gestion des affaires nationales, sous la houlette d’une entité dénommée « Comité national du salut public » (CNSP).

Véto

Le projet de convention du Panorama prévoit la dissolution de toutes les institutions, sauf le président de la République. Un chef d’État qui se verra cependant, cantonné à un rôle de figuration, avec un pouvoir et des compétences sensiblement réduits. « Nous sommes ouverts au dialogue et écoutons tout le monde (…). Cela fait trois ans que le parti existe. Certes, tout ne va pas pour le mieux. Seulement, ce n’est pas une raison pour revenir à la mauvaise pratique qui est de tout dissoudre et repartir à zéro », a répliqué le ministre auprès de la Présidence, Rivo Rakotovao.

Devant les journalistes, le président national du parti au pouvoir a soutenu qu’« il pourrait s’agir d’une manière de rebriguer des sièges au pouvoir ». En réponse au projet des Forces de changement, Rivo Rakotovao leur deman­de de patienter jusqu’aux prochaines échéances électorales. « Si certains pensent à tout remettre à plat pour remplacer ce qu’il y a déjà par autre chose, je pense qu’ils pourraient attendre jusqu’aux prochaines élections. Ils ont un an et demi pour convaincre les électeurs. Laissons la population décider », a-t-il lancé.

« Cette initiative nous mènera où », s’est interrogé le président national du HVM. Le préambule du projet de convention présenté au Panorama affirme que pour ses initiateurs, « les affaires publiques ne peuvent plus être menées unilatéralement par les actuels gouvernants, ainsi que la gestion des futures élections (…) ». Ceux qui veulent mettre en place le CNSP affirment que l’objectif est, entre autres, d’avoir « des élections acceptées de tous en 2018 ».

En un an et demi, les Forces de changement affirment donc qu’ils pourront engager « une vraie réconciliation nationale », organiser un référendum constitutionnel et des élections présidentielles et parlementaires. « C’est un processus légal que nous entamons. Dans cette démarche, nous appelons à un dialogue afin de parvenir à des consensus », a déclaré Maharavo Ratolojanahary, chef de file du DFP, lors d’un entretien téléphonique au lendemain de l’annonce à Andrainarivo.

L’administrateur civil affirme que comme leur initiative « est soutenue par l’essentiel des forces vives de la nation », ils n’auront pas de difficulté à convaincre les tenants du pouvoir, notamment le président de la République. Le véto posé par le numéro un du HVM, parti créé par le chef de l’État, comme ayant été martelé hier, pourrait être une réponse aux intentions du Panorama.

Garry Fabrice Ranaivoson