Un procès pour usurpation de fonction au sein de l’Association des musulmans malgaches, incriminant un conseiller du Premier Ministre, s’est mal terminé. Vandalisme et représailles ont suivi.

Branle-bas de combat au palais du tribunal d’Anosy; hier. Au terme d’un procès pour usurpation de fonction, opposant le président de l’Association des musulmans malgaches (FSM), branche Antana­narivo, plaignant, à un prétendu président national, conseiller du Premier Ministre, lequel fait l’objet de la poursuite, l’État Major Mixte Opérationnel Régional (Emmo/Reg) d’Anala­manga est intervenu in extremis, pour empêcher des affrontements.

«Une dizaine de personnes de la partie adverse m’avaient attendu de pied ferme à la sortie du palais. Elles semblaient dissimuler sur elles des objets pointus. J’ai dû me réfugier dans le palais jusqu’à ce que les forces de l’ordre arrivent à la rescousse», lance Mohamad Chei, le plaignant.

De leur côté, deux agents, en charge de la sécurité du tribunal, indiquent qu’ils ont tant bien que mal, essayé de contenir le groupe d’individus qui ont tenté un forcing, jusqu’à l’arrivée l’Emmo/Reg.

« Mon véhicule a été entre-temps vandalisé. Trois roues ont été dégonflées. Sur la malle arrière, les auteurs de l’acte ont laissé un message d’intimidation, écrit avec un marqueur indélébile selon lequel la mosquée des 67 ha m’est interdite», poursuit Mohamad Chei.

L’audience a débuté à 13 heures pour se terminer vers 14heures. Alerté des actes de violence sur le point de se commettre, une dizaine d’éléments armés a sécurisé les lieux trois quarts d’heure plus tard.

L’Emmo/Reg chahuté

A son arrivée, le groupe d’individus qui ont verrouillé les sorties, ont décampé, permettant ainsi au plaignant, retranché, de sortir en sécurité.

Les gendarmes venus sur place ont été par ailleurs chahutés. «Les vandales et agresseurs qui avaient semé la terreur étaient encore dans les environs lorsque l’équipe d’intervention est arrivée. Curieusement, elle n’a procédé à aucune interpellation, sous prétexte qu’il n’y avait pas encore de plainte sur cette affaire naissante», déplore Mohamad Chei. Du coup, il a, d’emblée, déposé une plainte au parquet. Un soit transmis a été remis hier au commissariat des 67 ha pour les interrogatoires.

Le bureau national de l’Association des musulmans malgaches a été constitué en 2015 à l’issue d’un congrès, lequel a été entériné par le ministère de l’Intérieur, qui a délivré un récépissé daté du 15 septembre 2015. Un autre congrès, organisé cette fois à Alarobia les 26 et 27 août par le conseiller du Premier Ministre, montré du doigt d’être un usurpateur, à l’issue duquel il avait été élu président national, a ouvert la boîte de Pandore. N’ayant pas tarder à réagir, le bureau reconnu par le ministère, a lancé des poursuites judiciaires articulées d’une bataille médiatique, qui à la veille du procès, a viré en altercation devant la

mosquée des 67 ha. La police a dû faire des tirs en l’air pour y mettre fin. Hier, le ministère public ne s’est pas prononcé. Il s’en était remis au tribunal. Le verdict sera rendu mardi prochain.

Seth Andriamarohasina