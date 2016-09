Le tribunal a prononcé son jugement, hier, dont l’affaire d’usurpation de fonction, opposant l’Association des musulmans malgaches (FSM) et un conseiller du Premier Ministre, poursuivie pour imposture. Le suspect a été relaxé au bénéfice du doute. Le plaignant entend pour sa part, interjeter appel. Il n’est pas pour autant sorti de l’auberge, du fait que Mohamad Cheik, son principal détracteur, président du FSM branche Antana­narivo, le poursuit encore pour menace de mort et vandalisme.

Affirmant avoir été attendu de pied-ferme à la sortie du tribunal, par des proches armés du conseiller du premier ministre après leur procès, en date du 20 septembre, Mohamad Chei a porté plainte au Parquet, l’après-midi même. Dans la foulée, il a poursuivi la partie adverse, d’avoir vandalisé sa Peugeot 407, garée devant le tribunal, en l’accusant d’avoir dégonflé les roues, cassé un feu arrière et écrit un message d’intimidation sur sa carrosserie. Curieuse­ment, le fameux message a été écrit avec un feutre pouvant être effacé, de telle sorte à ne pas rayé la peinture. Les roues ont été dégonflées au niveau de la valve, comme si les vandales avaient tout leur temps, et non éclaté à coup de pieux ou avec un quelconque objet pointu.

Par ailleurs, pas le moindre morceau de verre n’a été retrouvé à l’endroit où le feu arrière aurait été cassé comme le dit le propriétaire du véhicule. Autant d’éléments qui suscitent des interrogations.

S.A.