Comme prévu, les représentants des firmes japonaises spécialisées en infras- truc­tures sont dans nos murs en vue de préparer la grande conférence sur les « infrastructures de haute qualité » prévue se tenir le 24 juillet prochain à Antananarivo. Un atelier d’échanges avec la partie malgache s’est tenu hier au ministère de l’Économie et du plan d’Anosy.

Vingt-quatre compagnies japonaises telles que Toyo (spécialisée en construction de port), Sumitomo, Sakai Heavy industries, Fujita, Penta Ocean, Toyota Tsusho ou encore Nikken Kogaku ont présenté leur spécialités. Le ministère auprès de la présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’équipement, celui de l’Eau, de l’énergie et des Hydrocarbures, des Travaux publics, des Transports et de Météorologie, la société du Port à gestion autonome de Toamasina et la représentation de la Banque Mondiale à Madagascar ont, tour à tour, évoqué leurs réalisations et surtout leurs attentes par rapport au savoir-faire japonais en matière d’infrastructures aux normes, durables et résilientes. L’appui japonais sera connu à l’issue de cette conférence.

Mirana Ihariliva