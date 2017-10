L’offensive du secteur privé malgache a bien fonctionné. Les opérateurs italiens ont répondu présent à la conférence économique à Rome.

La salle de conférence à l’Hôtel Parco dei Principi était pleine comme un œuf. Ils étaient près de deux cent cinquante investisseurs italiens issus de différents secteurs, prêts à saisir les opportunités d’affaires dans la Grande île. Depuis la fin de la crise de 2009, les investissements italiens commencent à être perçus dans différents secteurs d’activités. D’après l’Economic development board of Madagascar (EDBM), l’organe de promotion d’investissement à Madagascar, une vingtaine de nouveaux investisseurs italiens ont choisi le pays comme destination de leurs projets.

« C’est du jamais vu dans l’histoire du business entre les deux pays. Les investisseurs italiens sont très rassurés des déclarations du Président malgache lors de cette conférence. Nous n’attendons plus que des résultats positifs à l’issue de cette journée », s’est réjoui Ciro Visone, président de la Chambre de commerce et d’industrie Italie Madagascar, le principal instigateur, avec l’EDBM, de cette manifestation à caractère économique. L’énergie, les infrastructures, le tourisme, l’agribusiness sont des secteurs prometteurs où ces Italiens sont prêts à collaborer avec des entreprises malgaches ou d’investir de leur propre frais.

Optimiste

« Une grosse entreprise dans le secteur de l’agribusiness annonce déjà son intérêt pour la Grande île. C’est très prometteur », réagit, pour sa part, Eric Robson Andria­mihaja, directeur général de l’EDBM. De son côté, les opérateurs malgaches affichent leur optimisme et sont prêts à collaborer avec leurs homologues italiens. C’est le cas, par exemple, de la société Scrimad. « Nous cherchons des collaborateurs italiens prêts à travailler avec nous dans différents projets », lance Simon Rakotondrahova.

À Madagascar, l’exemple de la société Tozzi Green démontre le succès de l’investissement italien. Cette société est devenue, en quelques années, le premier fournisseur du Programme mondiale de l’alimentation (PAM), selon les explica­- tions de Rivo Rakotovao, le désormais ancien ministre de l’Élevage et de l’agriculture. Selon le président du parti au pouvoir Hery vaovao ho an’i Madagasikara, la surface exploitée par Tozzi Green ne cesse d’augmenter. Elle était de 2000 hectares en 2014 pour devenir actuellement à 3500 hectares. La production de la société est de 15000 tonnes de maïs, 300 tonnes de jatropha et 700 tonnes de tournesol, souligne l’ancien membre du gouvernement Mahafaly.

Lova Rafidiarisoa