Continuité, c’est dans la même ligne de conduite de la dernière conférence des bailleurs et investisseurs pour Madagascar qui s’est déroulée en décembre de l’année dernière à l’UNESCO à Paris, que l’évènement « Investisor conference for Madagascar » s’effectuera le 14 et 15 juin prochain en Afrique du Sud. Organisée conjointement par les gouvernements malgache et sud-africain, cette conférence reprendra les mêmes principes que ceux de Paris.

L’objectif est de mobiliser les ressources extérieures afin de combler le gap de financement dont le pays a besoin pour financer son programme. « Le choix du pays hôte pour cette fois s’explique surtout par le fait que l’Afrique du Sud est le premier pays africain en termes de flux entrant en matière d’investissements étrangers directs, tout en concentrant le plus grand taux de multinational présent sur son territoire. Par ailleurs, ce pays est aussi notre premier partenaire commercial en Afrique », explique Barry Emmanuel Rafatrolaza, secrétaire d’État chargé de la coopération et du développement auprès du ministère des affaires étrangères.

Loin de prétendre aux promesses d’investissement de 10 milliards obtenu à Paris pour une durée de 4 ans, « Inves­tisor conference for Madagas­car » ne négligera aucun secteur d’activité, du tourisme, au secteur minier, en passant par l’agriculture jusqu’aux infrastructures entre autres. « L’évènement s’affiche comme étant le point de départ d’un road show qui aura pour objectif d’attirer les investisseurs provenant d’un peu partout dans le monde à venir à Madagascar » conclut le secrétaire d’État.

Harilalaina Rakotobe