Plusieurs sociétés manifestent leur mécontentement face à la concurrence, notamment déloyale, à laquelle elles sont confrontées dans leurs activités. Pourtant,

« les entreprises commerciales doivent pouvoir prospérer sans se nuire, ni s’associer pour supprimer la concurrence, car la concurrence est la garantie que les consommateurs ont accès aux bons produits au meilleur prix. Les sociétés victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent et sont invitées à porter plainte auprès du Conseil de la concurrence. Ce dernier a pour rôle de veiller à ce que la concurrence soit présente, et d’agir lorsque la concurrence est menacée », a indiqué cet organisme travaillant avec le ministère en charge du commerce, dans une note qu’il a publiée la semaine dernière.

Le Conseil de la concurrence explique que « nous procédons aux enquêtes nécessaires lorsque nous recevons une plainte. Nous convoquons les deux parties pour audience, nous délibérons puis nous prenons notre décision. À l’issue de laquelle il y aura, selon la gravité du cas, soit une sanction pécuniaire, soit des mesures rectificatives, afin de rétablir la concurrence et toujours au bénéfice du consommateur ».

R.A.