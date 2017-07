Faisant allégeance à la beauté de la gent féminine de la Grande île, « Oliravina » s’affirme désormais comme une désignation, un nom reconnu par les académiciens malgaches.

Tout aussi prestigieux que son équivalent dans l’Hexagone, le concours Miss Madagascar émerveille le public de la Grande île depuis plus d’un demi-siècle. Ce concours national d’exception fédère les plus belles femmes des vingt-deux régions sur sa scène, afin de concourir pour connaître celle qui portera haut l’étendard vert, blanc, rouge à travers sa beauté.

Initié par Rapatsalahy ou Idealy Soa de son nom d’écrivain et de journaliste en 1960, Miss Madagascar affirme sa fierté de retranscrire et de mettre en valeur, à travers ses charmantes concurrentes, la culture malgache. En 1993, un nouveau comité adoubé par les héritiers de Rapatsalahy, se forme et attribue le nom de « Oliravina » au concours qui continuait à se tenir périodiquement.

Un mot tiré de l’ouvrage « Orimbaton’ny fiadanana » de l’auteur Michel Andrianjafy, « Oliravina » définit une belle jeune femme au physique avantageux, aimable et poli. Une définition que tout le monde peut maintenant retrouver de façon officielle dans la deuxième édition du dictionnaire de la langue malgache à partir de cette année.

«Un devoir de mémoire»

« Il était de notre devoir de l’introduire dans le dictionnaire, vu l’importance de ce mot et les valeurs qu’il représente. On s’est longtemps concerté auprès des académiciens depuis la célébration du jubilé de Miss Madagascar en 2010 et ils ont enfin agréé à notre demande », confie Andriampianina Rakotoarisoa, membre du comité Miss Oliravina.

Travaillant étroitement avec le docteur Oliva Ramavo­nirina, chercheur en terminologie au Centre des langues de l’Académie malgache, le comité a atteint son objectif en introduisant le mot « Oliravina » dans le dictionnaire malgache, plus en tant que nom qu’adjectif. Ce terme peut ainsi être utilisé couramment dans le langage quotidien tout en gardant son charme premier.

« Oliravina » a désormais comme synonymes officiels « Viavitsara », « Ampelasoa » ou encore « Sarambasoa ».

Pour diverses raisons, le concours a été longtemps absent de la scène depuis près d’une décennie, laissant la part belle à d’autres concours du même genre.

En marge de cette introduction du mot « Oliravina» dans le dictionnaire, l’idée de reprendre le concours est de nouveau à l’ordre du jour.

Andry Patrick Rakotondrazaka