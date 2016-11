L’une des richesses de l’Afrique réside dans sa diversité culturelle et artistique, dont ses musiques de toutes sonorités et rythmiques. Dans le cadre de son nouveau projet consacré au vivre ensemble, l’Organi­sation internationale de la Francophonie (OIF) met en avant la richesse qui réside dans la rencontre de nos différences, et la possibilité de faire de nos divergences, notamment intergénérationnelles, une source de joie et d’enrichissement personnel. Les expressions artistiques, notamment musicales, sont pour ce faire un médium privilégié à valoriser.

L’inscription pour le concours « Musique d’Afrique – Concert intergénérationel » s’ouvre aux mélomanes de la Grande île jusqu’au 20 novembre, auprès de l’Association des médiateurs culturels (ADMC) et du Centre de ressources des arts actuels (Craam). En plus d’être un concours musical, cet événement se découvre aussi comme un concert associant la musique moderne et la musique traditionnelle sur une même scène.

