Un projet malgache a remporté le premier prix de l’entrepreneur social d’Orange devant dix autres projets. Il a gagné une somme de 25 000 euros.

Une bonne nouvelle. Un projet malgache a brillé sur la scène internationale. Manzer Partazer a remporté la première place du Prix Orange de l’Entrepreneur social en Afrique et Moyen Orient (POESAM). L’annonce a été faite le mercredi 8 novem­bre à Capetown, en Afrique du Sud. Le projet remporte ainsi un chèque de 25 000 euros.

Lancé par la Commission de l’océan Indien (COI), en partenariat avec DHL Mada­gascar et le ministère de l’Environnement, de l’Écologie, de la Mer et des Forêts, Manzer Partazer a comme objectif de réduire le gaspillage de nourritures de bonne qualité et consommables. En ce sens, il répartit les excès de nourriture émanant de restaurants, d’hôtels ou de supermarchés avec des organismes partenaires tels que des orphelinats et avec les populations nécessiteuses. Une plateforme collaborative permettra une communication directe entre les différentes parties prenantes. Lors de ce concours, le projet est porté par l’entreprise sociale Zero Hero au sein de DHL, selon Orange Mada­gascar.

Innovants

Les projets ont été choisis, au terme de délibérations de haute volée, par un jury de spécialistes du monde des affaires et des technologies de l’information et de la communication.

Le prix POESAM met en valeur les entrepreneurs proposant produits ou services innovants, associés à l’utilisation croissante du mobile, répondant aux besoins sociaux et économiques des populations locales. Cette année, près de mille deux cents candidats se sont manifestés et ont investi beaucoup d’énergie et d’inventivité pour apporter des solutions innovantes à des problèmes très concrets. Trois projets malga­ches ont été retenus, parmi les dix projets finalistes.

L’un d’entre eux a été élu par les internautes d’Entrepreneur Club « prix Coup de cœur du public ». Il s’agit de Majika, une entreprise sociale qui facilite le développement économique des zones rurales en s’appuyant sur deux leviers : l’accès à l’électricité renouvelable et l’appui à l’entrepreneuriat rural. Majika opère une centrale électrique autonome et écologique dans le village d’Ampasindava.

Le projet City Taps du Niger occupe la deuxième place et remporte la somme de 15.000 euros. Le projet eFret.tn de la Tunisie se retrouve à la troisième place et remporte la somme de 10.000 euros. Les onze finalistes du Grand Prix bénéficieront tous, pendant six mois, d’un accompagnement assuré par l’ONG Grow Movement et par des experts d’Orange.

Lova Rafidiarisoa