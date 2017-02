Pour faire de ce concours un exemple de fiabilité, le service des Douanes balise. Priorité à la sécurisation des résultats.

En quête de crédibilité. Pour sécuriser le concours des, douanes qui est toujours en cours, le service des Douanes a adopté une ligne de conduite ferme et transparente. Pour ce faire, une convention tripartite a été initiée par la direction générale des Douanes sous la tutelle du ministère des Finances et du budget, celle du ministère de la Fonction publique. Le Bianco apporte ainsi son appui et garantit la transparence du concours. Il collabore avec la direction générale de l’Audit interne (DGAI) qui agit en tant qu’observateur par rapport aux mesures de sécurisation du concours, jusqu’à la proclamation des résultats.

Alternative

« Une sécurisation qui s’avère être d’une importance capitale dans la mesure où sur environ 16 000 candidats, seulement 30 inspecteurs, 100 contrôleurs, 50 agents de constatation et 100 agents d’encadrement seront finalement recrutés par le service des douanes. Il est permis de douter de la transparence du concours quand on s’aperçoit que les offres dépassent large­ment les demandes », explique Rakoto Andriatina, président du jury du concours.

Il ajoute qu’« afin de réduire de moitié ce surnombre de candidats, nous avons choisi des alternatives hors standard avec des tests de présélections basés sur des questions à choix multiples pouvant aller jusqu’à 60 questions par corps de métier, donc s’étalant entre 17 à 20 pages par candidat. Ce qui nécessite un énorme volume horaire de travail, expliquant certains contretemps lors des premières phases du concours.» Cela a conduit le service des Douanes à reporter les présélections au 22 août afin de préserver l’équité des chances pour tous les candidats.

L’utilisation d’un logiciel spécial de correction ainsi que la reprise du concept de « test de cohérence » ou « principe de double correction » a également été adopté au sein du centre de formation des Douanes à Tsaralalàna pour réduire au maximum les risques de fuite de sujet. Le tout sous le regard vigilant des huissiers de Justice ainsi que des caméras de surveillance du centre. Bref, « Tout a été pensé et repensé afin de rassurer tous les candidats à tous les niveaux du concours, le risque de fuite de sujet est plus qu’improbable après les mesures d’accompagnement que nous avons prises », conclut Rakoto Andriatina.

Harilalaina Rakotobe