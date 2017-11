Un domaine qui évoque la santé et le bien-être de tout individu, le monde de la pharmacologie s’ouvre au public de tous horizons. À travers la thématique « La pharmacie sauve des vies », le groupe pharmaceutique Somaphar a organisé un concours d’illustrations inédit qui s’est ouvert au mois d’octobre.

Ouvert aux pharmaciens, mais aussi aux étudiants de 5e et 6e Année dans cette filière au sein de la Faculté de Médecine, ce jeu-concours a eu une grande affluence. Une bonne centaine de participants, issus de cinquante pharmacies d’officine à travers l’Ile y ont participé. Quatre vingt huit œuvres ont été ainsi sélectionnées par la suite.

L’objectif de ce jeu-concours a été de tourner le projecteur sur la pharmacie d’officine. « La pharmacie demeure un maillon fort de la chaîne de santé et de la société en général mais le rôle de santé publique des pharmaciens d’officine et de leurs équipes ne semble pas assez connu. L’art reste le moyen le plus efficace pour montrer qu’effectivement, la pharmacie sauve des vies au quotidien » explique Jean-Christophe Court, directeur Général de Somaphar et principal initiateur de ce concours.

A. P. R.