Le rendez-vous tant attendu par les téléspectateurs de la RTA s’est tenu samedi. La finale de « Feo tokana, gitara iray » couronne la jeune Koloina Sandrina Rakotomanga.

Admirable et sensationnelle à la fois, la finale de l’incontournable télé-crochet « Feo tokana, gitara iray » initié par la Radio télévision Analamanga (RTA), a fédéré la grande majorité des mélomanes devant leur poste de télévision, dans la soirée du samedi. Ponctuel comme à son accoutumée, dès 20h30, le rideau se leva sur ce qui a été l’événement audiovisuel le plus suivi de ce weekend.

Rendez-vous d’exception diffusé en direct depuis le Dôme RTA à Ankoron­drano, la finale de « Feo tokana, gitara iray » a été tout aussi prestigieuse que grandiose. De tous âges et de tous horizons, c’est un public festif qui a investi les lieux pour soutenir leurs candidats respectifs, à savoir les six finalistes de ce fameux concours. Il sagit d’Andry Rabeza, Desp, Sanda Rakontondrazaka, Rado Kely, Mamina et Koloina, finalistes dont le talent n’a d’égal que l’épatante créativité, ainsi que leur humilité. Les six finalistes ont envouté le public durant leurs passages successif, en apportant une bonne dose de mélodie acoustique à la guitare.

Au bout d’une belle soirée sublimée d’émotions et de suspense, bercée par leur douce voix, c’est la jeune Koloina Sandrina Rakotomanga qui remporte le concours dans la joie et l’allégresse la plus totale. Interprétant ses compositions « Dada tiako » et « Ny talentanao », Koloina a su conquérir le public, de même que l’éminent jury composé de Dama, D’Gary, Kolibera, ainsi que Erick Manana, qui a parrainé l’émission « Feo tokana, gitara iray ». Ce dernier qui, depuis l’étranger, a continuellement fait des interventions en direct, pour donner son avis sur les prestations des finalistes, et pour louer surtout le talent de Koloina.

Un style et une personnalité

À l’instar de ses camarades, Koloina Sandrina Rakotomanga a brillé par son aisance sur scène, mais elle a su surtout se démarquer par sa personnalité propre. À l’initiative des concepteurs de l’émission au sein de la RTA, « Feo tokana, gitara iray » a, depuis le début mis un point d’honneur à valoriser la créativité et l’originalité de ses candidats. étant d’ores et déjà la seule fille à s’être démarquée du lot tout au long de l’aventure, Koloina a porté honorablement l’étendard de la gent féminine férue de musique folklorique et acoustique. « Participer à ce concours n’était pas une mince affaire, car tous les participants sont tous aussi talentueux les uns que les autres. Mais c’est un challenge que j’ai particulièrement apprécié, puisqu’il m’a permis de me surpasser et de donner le meilleur de moi-même, par amour pour la musique. J’ai énormément appris de cette compétition fraternelle, et j’en serai éternellement reconnaissante, aussi bien à la RTA qui l’a organisée qu’à Erick Manana lui-même, dont je suis une grande fan », confie Koloina après la finale.

Fraternelle et solidaire

À l’image de Koloina, grande gagnante de cette première édition de « Feo tokana, gitara iray », la compétition était tout aussi festive que folklorique, mais surtout fraternelle. À travers ses compositions, la jeune fille se plait ainsi à rendre un vibrant hommage à cet amour paternel qui lui a permis de s’épanouir, d’où sa chanson « Dada tiako ». De même, elle salue la passion de ces jeunes artistes comme elle, qui persévèrent constamment pour faire valoir leur talent, d’où « Ny talentanao ». Et Dama de souligner « Je vois en elle un potentiel extraordinaire. Pour ma part j’affectionne particulièrement cet engouement qu’elle a pour la musique en général ainsi que cette aptitude à maîtriser d’ores et déjà, à son âge, plusieurs genres musicaux, allant du pop rock au folk song ». Fille unique de la compétition, Koloina a, au final, su fédérer aussi bien le public que le jury ainsi que ses pairs compétiteurs, à travers son talent.

Des lots surprenants

Le grand prix de cette première édition de « Feo tokana, gitara iray », reste des plus exceptionnels dans l’histoire des télés-crochets malgaches. En effet, Koloina partagera la scène du prestigieux Casino de Paris aux côtés d’Erick Manana et du Lokanga Koln Quartet, le

12 mai, dans le cadre de la célébration des 40 ans de scène de ce dernier. De plus, les partenaires de l’émission n’y sont pas allés de main morte pour surprendre la gagnante, notamment KTM qui lui a offert un scooter neuf, Jumbo Score qui lui a fait bénéficier d’un bon

d’achat, et le groupe Orange qui a offert plusieurs cadeaux, ainsi que le groupe Star qui a fait don d’un chèque de 500 000Ar. En outre, Koloina, Mamina, DESP et Sanda Rakotondrazaka se verront également offrir une participation exclusive dans le cadre du prochain Festival international de la guitare de Madagascar qui débutera ce 1er avril.

Un professionnalisme exemplaire

La RTA, une chaine déjà réputée pour la qualité de ses programmes, sa promotion et sa mise en avant de l’art, ainsi que de sa culture à travers ses fameuses téléréalités, a redoublé d’effort à l’occasion de cette prestigieuse finale, pour proposer ce qui se fait de mieux, comme à son habitude. Naya Razafi, Anjan Andriamorasata et Tsihasy Rary Andrianiaina, trois figures incontournables de la chaîne, ont animé la soirée avec prestance et humour, tout en enchantant le public du Dôme RTA, ainsi que les téléspectateurs du

« Feo tokana, gitara iray ». Leur professionnalisme s’est fait ressentir aussi bien au niveau des votings que dans la maîtrise du spectacle en soi, car au-delà de la compétition, la finale était des plus spectaculaires, et la RTA a littéralement explosé l’audimat dans la soirée du 26 mars. 75 % des votes reviennent au jury, emmené pour l’occasion par Erick Manana, Dama, Kolibera et D’Gary. Le public a alors fait le choix des 25 % restants, à noter qu’à l’occasion le Dôme RTA était rempli comme un œuf pour cette finale. De même, la RTA a fédéré les sommités de la scène musicale également pour cette soirée exceptionnelle. Jaojoby, le roi du salegy, Princio, Heritiana et Fangia Kalo Gasy, composé de Fangia Fidimanantsoa et de sa fille Voara, se sont ainsi relayés sur scène

Andry Patrick Rakotondrazaka

Photos: Mamy Mael