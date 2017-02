Le concours de dessin pour les enfants, organisé par le Fond des Nations Unies pour l’enfance ou UNICEF dans le cadre de la célébration de son 70e an­niversaire, se termine aujourd’hui.

Ce concours est fait en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Com­muni­cation et des relations. Il s’adresse aux enfants issus des écoles primaires publi­ques et privées dans tout Mada­gascar, dans les tranches d’âge de 6 ans à 8 ans et de 9 à 12 ans. Les dessins initiés sous le thème « Je dessine mon espoir » seront primé le 19 avril.

Fanomezana Rasolomahery