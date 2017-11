Quelques modifications ont été apportées aux dates des tests et des concours d’entrée à l’université d’Antananarivo, suite aux vacances de peste ayant engendré la suspension des activités de l’université pendant un mois. Les tests d’accès à la Faculté des Lettres et des sciences humaines ont été repoussés au 20 février 2018, s’ils ont été prévus pour le mois de janvier. Le concours d’entrée à l’École supérieure des Sciences agronomiques (ESSA) se tiendra les 6 et 7 décembre.

Le calendrier des tests d’accès n’a pas vraiment changé pour la faculté de Droit, de l’économie, de la gestion et de la Sociologie (DEGS), il est prévu pour les 14 et 15 décembre. Et ce sera au cours de la semaine prochaine, le 28 novembre, que l’École normale supérieure (ENS) organisera son concours d’entrée.

L’École supérieure Polytechnique à Antananarivo (ESPA) a maintenu son calendrier. Son concours d’entrée a été déjà effectué le 23 novembre.

L’université d’Antanana-rivo n’accueillera pas plus de dix mille étudiants en première année, pour l’année universitaire suivante, faute de capacité d’accueil. Ceux qui n’auront pas leur chance d’y accéder devraient chercher des universités privées avec des mentions habilitées.

