Après le scandale sur les irrégularités, voici que la phase d’admission patine. Elle est même reportée.

Le recrutement de 280 em­ployés de l’administration douanière reste sous marbre. Après le test de présélection organisé le 22 août dernier, les candidats doivent encore patienter pour la suite du processus, c’est-à-dire la phase d’admission. Les seules informations qui filtrent au niveau du ministère des Finances font état de « la saisie des notes dans le logiciel de traitement et de correction est en cours. La phase d’admission devrait se tenir au mois de décembre ».

Le concours d’entrée à l’administration douanière a fait l’objet de plusieurs reports. Après avoir constaté des irrégularités, le ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales et celui des Finances et du budget avaient décidé de reporter au 22 août le premier test de présélection organisé le 29 juillet.

Ajournement

Même si par cette décision, les deux départements ont maintenu la date de la phase d’admission, ils avaient décidé plus tard de reporter cette épreuve ultime des candidats pour entrer dans le corps de la fonction publique. « La tenue de la phase d’admission prévue les 26, 27, 28, 29 septembre 2016 est reportée à des dates ultérieures qui seront communiquées trois semaines avant la tenue des concours », indique un communiqué publié sur le site de la douane en mi-septembre.

Le recrutement à la douane n’est pas le seul concours faisant l’objet d’un report. Mardi, la direction générale du Trésor a annoncé l’ajournement des épreuves du concours de recrutement des employés du Trésor qui devait se tenir hier et aujourd’hui pour les 25 et 26 janvier 2017. Ce changement de dernière minute s’explique par le recours au logiciel de traitement et de correction, employé lors des précédents concours pour le recrutement du personnel, au sein du ministère des Finances et du budget (MFB). « Le Trésor attend encore les résultats de l’efficacité de ce logiciel, avant de décider de son utilisation », explique-t-on du côté de cette direction.

Lova Rafidiarisoa