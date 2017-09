Trois participants ont été primés au Salon de la recherche organisé à Mahajanga. Ce sont la coopérative de Mahitsy, le Fofifa et l’école doctorale du GVM.

Le Salon de la recherche organisé par l’Université de Mahajanga et le BIT/OIT s’est achevé, mercredi après-midi, par la remise des prix du concours de recherche, innovation et emploi.Trois participants ont été ainsi primés chacun dans son secteur.

Dans la catégorie des entreprises, la coopérative de Mahitsy a remporté le premier prix avec son élevage de cailles. Elle a respecté les critères exigés, tels la collaboration avec une université ou un centre de recherche, la mise en pratique des résultats de recherche, l’accueil de stagiaires, la création d’emploi et le recrutement face à la situation économique du pays. Le Fofifa, de son côté, a remporté la meilleure place chez les Instituts de formation. Les critères de développement ont été aussi respectés. Notamment au niveau des recherches innovantes, de l’accord avec le secteur privé et de l’utilisation des résultats de recherche.

Quant au concours de la communication affichée, l’école doctorale Génie du Vivant et Modélisation (EDGVM) était le lauréat avec Ronald Randrianarivelo. Le thème était axé sur le traitement des déchets agroindustriels.

Formation d’experts

L’EDGVM a pour objectif de permettre aux doctorants de devenir des experts dans leur thématique scientifique et d’acquérir des compétences techniques et organisationnelles en vue de leur future insertion professionnelle académique ou extra-académique.

Enfin, pour la communication orale, Flavien Rabemanantsoa était le major du concours avec son sujet dirigé sur l’«Amélioration qualitative de la production de poulets de race autochtone ». L’originalité et la pertinence du sujet, l’intérêt sur l’économie et l’emploi, la qualité de la présentation orale et les discussions pendant les questions et réponses, ont aussi satisfait le jury.

Le rideau est donc tombé sur cette première édition du Salon de la recherche. « L’objectif est atteint. Plus de cinq mille personnes ont visité les quarante cinq stands dont dix sept pour les Groupements des entreprises », résume le président de l’université, le Pr Emmanuel Rakotoarivony Andrianony, durant la cérémonie de clôture. Plus de quinze conférences-débats ont été programmés durant les deux jours du Salon, dans la grande salle de l’École nationale de l’enseignement maritime. L’officialisation de la Plateforme régionale pour la recherche, l’innovation et l’emploi a été marquée par la signature d’une convention entre les membres.

Vero Andrianarisoa