Lancé au mois de janvier, le concours du meilleur projet NewcoPark a été finalisé par une dernière présentation devant le jury, hier.

Le meilleur projet de création d’entreprise de cette quatrième édition du concours organisé par Smartelia Newcopark et la Jeune Chambre Internationale Antananarivo revient à une jeune femme. La grande gagnante, Ny Hasina Ratsarazaka, a pour projet de créer une entreprise de mode faisant honneur au vita malagasy. « Le fait de se vêtir est un besoin fondamental. Le made in China et les friperies dominent le secteur vestimentaire des Malgaches. Je crée des vêtements et du prêt-à-porter de marque Xinaya, une marque typiquement malgache qui rehaussera le savoir-faire malgache. J’utilise des matières comme le lamba landy ou des tissus pas forcément malgaches mais avec une empreinte malgache dans la manière de les coudre », explique-t-elle.

Opportunité

Son projet a été primé de 500 euros avec lesquels elle développera son projet, qui, pour le moment, cible les fashionatas et les clients virtuels via les réseaux sociaux et un site web.

L’objectif du concours est de pouvoir donner une chance aux jeunes entrepreneurs. « Il y a beaucoup de projets mais qui ne se réalisent pas ou qui génèrent peu ou pas d’emplois », indique Cédric Donck de l’ONG NewcoPark. « Ce concours nous a permis, depuis quatre ans, de créer 39 entreprises et d’engendrer plus de 250 emplois », ajoute-t-il.

La Jeune chambre internationale assure tout ce qui est coaching. Smartelia, l’entreprise lauréate de la troisième édition et des enseignants de l’école Sacré Cœur Antanimena soutiennent le côté organisation et formation des participants.

Le deuxième prix est décerné à un projet de restaurant intégrant l’agriculture dans son fonctionne­ment et le troisième est attribué à un projet de géo-localisation.

Mirana Ihariliva