Mettre la beauté au service de la culture, tel est le concept de ce concours de beauté. Une idée nouvelle et fédératrice qui illuminera toutes les régions où Rta est présente.

Ouvertes à toutes les jeunes filles de dix-huit à vingt-cinq ans, mesurant plus d’un mètre soixante, ayant de l’affinité avec la culture et les valeurs traditionnelles de la Grande île.

Les inscriptions au concours de beauté « Miss Manankasina » auprès de toutes les agences Rta se feront jusqu’au 15 septembre 2017 moyennant la somme de cinq mille ariary. Toutes les régions se trouvant à proximité de chacune de ces agences seront sollicitées. Les renseignements complémentaires concernant ce concours sont disponibles auprès de toutes les agences Rta. Un grand casting sera prévu dans chacune des villes où est implantée la Rta durant les journées du samedi 16 et du dimanche 17 septembre. Les sélectionnées de la ville de Toamasina, de Mahajanga, d’Antsirabe rejoindront ensuite la capitale. Cette dernière aura aussi ses représentantes. Elles seront logées, pendant un bon mois, à l’hôtel Paon d’or à Mandrosoa Ivato qui sera aux petits soins pour ces prétendantes au titre de Miss Manankasina. Toute une série de formations leur seront dispensées durant cette période en plus des séances pour parfaire leur physique et leur démarche.

Voiture personnalisée

Une bonne notion de leadership, de « kabary » ou d’art oratoire malgache, sur les rites, les valeurs traditionnelles malgaches et aussi sur les bonnes manières, figure dans les disciplines qu’elles vont apprendre. Le Palais des sports de Mahamasina accueillera la grande finale dans la soirée du samedi 28 octobre à partir de 15 heures. Comme tous les concours de beauté, nos candidates apparaitront en tenue de ville, en tenue traditionnelle et en tenue de soirée, et feront une prestation sur une discipline culturelle représentant sa région d’origine. Un volet de questions pour évaluer leurs connaissances générales prendront une part importante pour les départager. L’heureuse élue gagnera une voiture personnalisée à l’image de Miss Manankasina et un séjour tous frais payés à Mananjary en plus d’une formation linguistique d’une année auprès de l’English Language Institute , d’un téléphone portable et d’un service de beauté qui la suivra pendant un an à chacune de ses apparitions en public. Les téléspectateurs pourront suivre l’évolution de chaque étape sur la chaîne Rta, depuis le moment où les candidates rejoindront le Paon d’or jusqu’à l’épreuve finale.

Il est difficile de traduire « Manankasina » en français. « Prestigieuse » est le mot qui pourrait le symboliser en mettant en évidence les valeurs traditionnelles. L’initiative de ce concours de beauté revient à l’association MA.MA.FY qui a pour but de rassembler toutes les tribus et ethnies de Madagascar. Une commission appelée OLAM au sein de cette association s’occupe de la création et de la réalisation de chaque événement. « Miss Manankasina » coïncide avec l’équinoxe de septembre, une période durant laquelle l’hiver se termine et la nouvelle saison pour les cultures commence; ce qui est synonyme de « nouvel an » dans les rites ancestraux malgaches.

Ricky Ramanan