La corruption aux concours administratifs devrait prendre fin. Les textes et le logiciel de gestion des concours ont été mis à jour.

Place à la méritocratie. Réussir un concours administratif sans avoir recours à la corruption devrait être possible. Les textes régissant les concours administratifs ainsi que le logiciel de gestion des concours administratifs « a-harihary » ont été révisés. «Ces textes sont nombreux. Nous allons les compiler pour garantir la méritocratie, la transparence et la sécurisation des concours administratifs », explique Alson Christophe Randriamanantena, secrétaire général du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales (MFPRATLS). C’était au Motel Anosy, hier, lors de la validation finale des travaux de refonte de ces textes et logiciels de gestion des concours administratifs à Madagascar, financés par le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD). Les modifications apportées devraient être fonctionnelles, dès les sessions de concours en 2018.

Les candidats qui se sentent lésés au concours auront la possibilité de voie de recours.

Voie de recours

Tous les sujets seront cryptés, pour éviter les suspicions de fuite de sujet. Le décalage entre les notes attribuées par le jury, dans la correction des feuilles de copie, ne devrait plus se produire, même pour les dissertations. Les candidats ayant commis des fraudes dans les précédents concours seront également décelés par ce logiciel. Tels sont les détails des modifications rapportées lors de cet atelier.

« A-harihary » sera un logiciel unique. Chaque département ministériel pourra l’utiliser. Le MFPRATLS a, par ailleurs, invité chaque ministère à procéder aux concours administratifs, pour le recrutement de son personnel. « Les recrutés par voie de concours ne dépassent pas les 25%. Le reste est recruté par voie d’intégration. Ces derniers, n’ayant pas fréquenté des écoles d’administration publique, ne maîtrisent pas l’étique et la déontologie. Au lieu de servir l’intérêt général des citoyens et des usagers, ils veulent se servir de l’administration », rappellent Alson Christophe Randriamanantena.

Miangaly Ralitera