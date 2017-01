Le diplôme de maîtrise ne sera plus valable à partir de cette année. De ce fait, l’équivalence des diplômes s’avère utile et nécessaire.

Le diplôme de maîtrise désuet. Seul le diplôme de Master sera valable aux concours administratifs à partir de cette année 2017, suite au basculement vers le système LMD. Le professeur Marie Monique Rasoazana­nera, ministre de l’Ensei­gnement supérieur et de la recherche scientifique, a tenu à le préciser à Ivato, hier, dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux de son établissement.

Cette décision sera communiquée verbalement au conseil du gouvernement, afin que les diverses Insti­tutions publiques d’Ensei­gnement supérieur, à savoir l’École nationale de l’administration de Madagascar (ENAM) ou encore l’École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG), puissent harmoniser l’équivalence entre le diplôme de maîtrise de l’ancien système et le Master I du système LMD, pour ne pas pénaliser la candidature des étudiants issus des établissements d’Enseignement supérieur publics aux différents concours administratifs. C’est une des résolutions de la Conférence des Prési­dents et des recteurs d’institution de l’Ensei­gnement supérieur (COPRIES).

Période transitoire

Cette décision ne sera pas encore appliquée, lors des prochains concours administratifs de l’ENAM qui se tiendront en mars, d’après son directeur général, Pascal Rabetahiana. « Pour cette promotion, le diplôme de maîtrise est toujours accepté car nous nous basons sur les textes en vigueur. Quant au diplôme master I, seule la faculté de Droit, d’économie, de gestion et de la sociologie (DEGS), nous a communiqué l’équivalence entre le master I et le maîtrise. Ceux qui ont le master I peuvent se présenter avec une attestation. Le niveau « bacc+4 » des autres facultés devrait, par contre, faire une équivalence du diplôme », explique-t-il.

Le professeur Marie Monique Rasoazananera précise qu’« il y aura une période transitoire ». D’ailleurs, des discussions entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, celui de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales ainsi que les Institutions publiques d’Enseignement supérieur, doivent se tenir, pour trouver un point d’entente. « Soit ces institutions recrutent avec le diplôme de licence, soit avec le diplôme de Master. Si ce dernier est retenu, ceux qui ont le diplôme de maîtrise devront actualiser leur diplôme car il n’y a pas de diplôme délivré pour le master I », éclaircit le professeur Panja Ramanoelina, président de l’Université d’Anta­nanarivo. L’obtention du diplôme de maîtrise aurait été clôturée en 2016, sauf prorogation de certains établissements.

Miangaly Ralitera