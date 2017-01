Qui sera le meilleur guide de l’année 2016 Des acteurs du secteur touristique lancent actuellement un concours « meilleur guide d’Antananarivo 2016 ». Ce challenge permettra à ces professionnels du secteur touristique d’aller encore plus de l’avant dans l’exercice de leurs métier et de valoriser leurs acquis personnels et professionnels.

Selon les organisateurs, « cet évènement met en valeur le métier de guide mais également la richesse historique de la capitale de Madagascar à travers ses monuments, ses patrimoines, son art et culture », a fait savoir Rico Rakoto­vazaha, président de la fédération des guides touristiques. Ainsi, cinq guides professionnels spécialisés pour la ville d’Anta­nanarivo passeront ce concours.

« Une équipe de l’émission Zahatany de la télévision nationale les suivra pendant leur prestation professionnelle. Les vidéos seront publiées ensuite sur la page facebook de cette émission. Et la vidéo qui récolte le plus de like sera déclarée vainqueur à ce concours », continue-t-il d’expliquer.

L.R.