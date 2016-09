Le groupe SMTP a inauguré son nouveau showroom ID Motors. Ce concessionnaire automobile représente et distribue la marque chinoise Dong Feng à Madagascar.

LE concessionnaire auto­mobile ID Motors, représentant et distributeur de la marque chinoise Dong Feng à Madagascar a ouvert son showroom hier dans son siège ex Silo sur la route dingue d’Andohatapenaka. Dong Feng, géant de l’automobile chinoise, est basé à Whuan et est classé numéro 2 du marché chinois. Le groupe Dong Feng produit en moyenne un million de véhicules dans l’année. Trois types de voitures de cette marque ont été présentés lors de l’inauguration d’hier, à savoir la ZNA, la S30 et la A60.

ID Motors met à la disposition des utilisateurs une offre variée de véhicules, aussi bien de tourisme qu’utilitaire. « La société possède un service technique après vente et dispose aussi de toutes les pièces nécessaires pour entretenir ses voitures », a rassuré David Ralambo­firinga, Chief Executive Officer du groupe lors de son allocution durant la cérémonie d’inauguration. ID Motors est aussi le représentant officiel de la marque Komatsu à Madagas­car, géant japonais de la production et la distribution d’engins destinés à l’exploitation minière, la construction et l’industrie. La société collabore étroitement avec Henan Haiheng Import and Export Co, et offre toute une gamme de remorques, semi-remorques, porte-conteneurs squelette ou plateau, et a déjà comme clients de nombreuses compagnies de transport malgaches.

Projets à réaliser

Ce concessionnaire automobile est une nouvelle filiale du groupe SMTP, implanté à Madagascar depuis vingt ans.

Le groupe est fort de ses 1250 collaborateurs et de ses vingt filiales, qui opèrent dans de nombreux secteurs d’activité, tout aussi variés que l’agro-alimentaire, l’agri-business, l’immobilier, l’industrie du plastique, la construction et le génie civil, l’énergie et l’automobile.

SMTP compte réaliser de nombreux projets dans différentes régions de l’île, comme la construction et l’exploitation d’un abattoir pour volailles, en partenariat avec la SFI du groupe Banque Mondiale autour duquel seront aménagés des bâtiments d’élevage, ainsi que la mise en place d’un feed lot et d’un abattoir pour ruminants à savoir les bovins, ovins et caprins dans la région d’Anosy.

Cela permettra à plus de 9000 paysans et éleveurs de cette région de travailler en fournissant tous les intrants nécessaires à l’exploitation. Dans la région de Betsiboka, le groupe opérera d’ici la fin de l’année 2016 la première centrale hydride à Mada­gascar, située à Maevatanana, qui fournira l’ensemble des besoins en électricité de la ville durant la journée.

Serge Rasanda