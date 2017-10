La diva du jazz national, Lalatiana était fin prête ce mois-ci pour délecter ses inconditionnels de son talent. Mais ils devront patienter l’année prochaine pour la retrouver, vu le contexte.

Les jours et les semaines se suivent et se ressemblent. Voilà trois semaines que l’arrêté ministériel interdisant toutes manifestations publiques a été décrété au sein du gouvernement, suite à l’épidémie de peste dans la capitale. Paralysant depuis le domaine de l’événementiel à un niveau inédit, cette décision fut comprise et acceptée par la majorité durant les premiers jours, mais s’avère problématique, vu son impact sur le milieu culturel et artistique. En effet, dès son annonce, elle a enchaîné une succession

d’annulations et de reports d’événements censés se tenir dans la ville des Mille et que le public avait hâte d’apprécier.

Parmi les plus grands perdants dans cette affaire se retrouvent sans aucun doute, à la première place, les fans inconditionnels de la chanteuse Lalatiana. Une artiste de renom que le public de tous âges avait hâte de retrouver au devant de la scène, pour des retrouvailles qui s’annonçaient mélodieuses et romantiques. Le public qui doit prendre son mal en patience, puisque Mi’Ritsoka Production qui devait produire un grand concert avec elle au palais des Sports et de la Culture Mahamasina, vient d’annoncer officiellement l’annulation de ce dernier. Un concert qui était prévu se tenir le 8 octobre, mais qui fut reporté en attendant que la situation s’améliore.

« Je suis affligée par cette situation, et je suis de tout cœur avec les organisateurs, mais surtout mes fans et le public en général. Le meilleur reste à venir, ce n’est que partie remise et j’espère pouvoir vous retrouver bientôt », souligne Lalatiana, déçue par ses rendez-vous manqué avec les mélomanes. La chanteuse essuie avec ce concert une énième annulation.

Déception !

En tant que diva du jazz malgache, Lalatiana comptait en effet parmi les illustres têtes d’affiche du festival international Madajazzcar et avait, entre autres, prévu un concert à l’Alliance française d’Antananarivo, mais aussi sur plusieurs scènes du festival. Or, Madajazzcar compte parmi les premiers événements annulés, suite à l’arrêté ministériel sur l’interdiction des manifestations publiques. De plus, Lalatiana devait participer au Nosy Be Jazz Festival sur l’île aux parfums, mais même ce dernier n’a pas pu échapper à la règle, et a été également annulé. Sans parler des quelques soirées cabarets-concerts que la diva avait prévues pour ses fans noctambules, mais qui n’ont pas eu lieu.

« On n’y pouvait rien, on a tout tenté pour pouvoir relancer le concert, mais malheureusement, il en est ainsi. On tient quand même à remercier grandement le public pour sa patience. Nous invitons tous ceux qui ont déjà acheté leurs billets à passer au Super Music à Analakely à partir d’aujourd’hui jusqu’au 28 octobre car nous allons vous rembourser », affirme Hery Randria­mampianina de Mi’Ritsoka Production. De nature optimiste et loin de s’endormir sur ses lauriers, Lalatiana, quant à elle, s’apprête à tenter une nouvelle aventure musicale accompagnée des guitaristes Rija Randrianivosoa et D’Gary, pour un projet d’album en trio. Un projet que les fans espèrent retrouver le plus tôt possible.

Andry Patrick Rakotondrazaka