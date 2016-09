Décidément, la scène hip hop a le vent en poupe, ces derniers mois. Une fois encore le « Rap gasy » enchantera ses afficionados, à Analakely.

«Jamais deux, sans trois », comme on dit. Après Antsahamanitra où l’étendard du rap a brillé à deux reprises, pour cette fois, c’est au centre ville d’accueillir les adeptes du rap. Un événement qui entend, une fois de plus, plaire aux fans purs et durs de la scène hip hop national, notamment ceux qui ont été bercés par les bons sons des années 2000.

« Sekoly Taloha » invite le public à se joindre à lui au Centre malgache pour le développement de la lecture publique et l’animation culturelle (CEMDLAC), ce 8 octobre à partir de 13 heures. Comme l’indique son intitulé, ce concert met en exergue la particularité et la richesse de ce rap de la vieille école, à l’instar de son prédécesseur. C’est une évidence pour tous les acteurs de la culture hip hop, de part et d’autre de la Grande île. Cette discipline artistique et musicale se doit d’être revitalisée et redynamisée, tout en véhiculant cette solidarité qu’elle prône incessamment.

Plus convivial et plus proche de son public, c’est un concert rap chaleureux et enivrant que Rap Gasy En Images Event prépare à l’occasion. « Ce sera un rendez-vous très particulier, car on mettra un point d’honneur à valoriser les racines du hip hop sur la scène, avec les groupes à l’affiche. On assouvira cette soif de bons sons de notre public », affirme Tanjona Andrandraina du comité d’organisation de « Sekoly Taloha ».

« Hardcore ! »

Du lourd, c’est promis et ce sera proposé au public qui se joindra à ce concert au CEMDLAC. À l’affiche, quatre clans de renom de la musique hip hop attendent le public. Ces rappeurs, qui au bout de plus de dix ans de carrière, voire plus, affichent toujours aussi bien leur solidarité. Ainsi, Valomena­maso, X-Crew, Tangala Mainty et Bogota animeront la scène de leur verve et de cette identité musicale qui les rend si singuliers aux oreilles des fans aguerris. À l’occasion, Tolo s’illustrera en maître de cérémonie et Diojay sera aux platines pour accompagner les artistes.

Un retour aux sources, c’est ce que le concert mettra en avant dans sa généralité, à travers les textes engagés, accrocheurs et décrits comme « hardcore » des rappeurs conviés pour l’occasion. Au delà de ce rendez-vous à Analakely, Rap Gasy En Image Event continuera à promouvoir le rap, notamment les artistes originaires des autres régions. « On œuvrera activement à épauler ces jeunes artistes et ces jeunes groupes qui restent dans l’ombre en organisant quelque chose pour eux. Qu’ils soient anciens ou de la nouvelle génération, on sera ravi de collaborer avec eux », confie Tanjona Andrandraina.

Andry Patrick Rakotondrazaka