La fièvre du rock’n’roll dans tous ses états conquiert le Kudeta Carlton Anosy, ce samedi. « Roxicomania » fait son retour avec une dizaine de groupes à l’affiche.

Toujours dans l’optique de célébrer les festivités de cette fin d’année autrement, c’est tout un événement en ode au rock’n’roll qui s’offre aux fêtards de la capitale ce week-end.

Le rendez-vous ultime des férus de ce genre musical électrisant donc, « Roxicomania » revient tout feu, tout flamme ce 30 décembre au Kudeta Carlton Anosy pour un concert exceptionnel de l’après-midi jusqu’à 21h. Durant près d’une bonne dizaine d’heures, ils seront dix groupes, tous représentatifs d’une nouvelle génération conquérante et talentueuse à se relayer sur scène.

La grande messe des jeunes rockeurs de la capitale, « Roxicomania » promet de belles rencontres, mais surtout de belles découvertes. Cet événement s’est d’ailleurs toujours affirmé comme une plateforme inédite pour la relève du rock malgache, notamment ceux issus du milieu dit « Underground ». L’ivresse d’un rock moderne, mais également respectueux de ses aînés promet de galvaniser le public en cette journée. Le tout, en appréciant les performances des groupes connus et moins connus, qui, ensemble, afficheront une fraternité intarissable.

À l’ère du temps

Si le rock’n’roll est une drogue qui enivre aux rythmes des riffs d’une guitare électrique ou à la voix charismatique d’un chanteur tout aussi fascinant,

« Roxicomania » est sans doute le terme qui le définit parfaitement pour les jeunes fans du rock national, cet événement s’affirme également comme un pont entre les générations de rockeurs.

En tête d’affiche de ce grand retour de « Roxicomania » après quatre ans d’absence, on retrouve entre autres, le groupe Angaroa. Ce dernier a su s’affirmer au-devant de la scène cette année, en assurant les premières parties des grands groupes nationaux de rock, notamment, avec les morceaux comme « Sento mahery », « Zarao fitia » ou son incontournable « Dizina ».

La belle découverte du label Libertalia Music Records cette année, le trio No Mady fait aussi partie de la fête, fort de son passage sur la scène des Rencontres Trans Musicales de Rennes en France au début de ce mois.

No Mady, qui a fait parler de lui avec la sortie de son single « Sex », qui prône l’extravagance et l’audace d’une jeunesse téméraire. Sans doute le fer de lance de cette édition de « Roxicomania », le groupe Dizzy Brains se plaira à transcender le public par sa présence ce samedi. Ayant fait le buzz à l’international, il y a deux ans, le groupe confirme sa notoriété internationale après avoir conquis aussi bien l’Europe que l’Asie et la zone de l’océan Indien avec son « rock garage ». Aux côtés de ces trois groupes, de belles surprises mélodieuses seront à découvrir aussi à travers les performances de Fishy, Death Child, The Bloody Park, The Shinny Happy People, The Sixties, Break the Silence et The Discord Lines. Produit essentiellement par les jeunes relèves du rock, « Roxicomania » convie le public à apprécier les tendances du moment.

Andry Patrick Rakotondrazaka