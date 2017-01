Divas de la chanson malgache, elles conjuguent leur talent. Poopy et Bodo invitent, une fois encore, le public à se joindre à elles au Palais des Sports et de la Culture.

Dans sa chanson « La place des grands hommes », le chanteur Patrick Bruel fait l’apologie d’une amitié intemporelle qui doit être célébrée tous les dix ans. Les paroles de cette chanson, ces deux divas émérites de la chanson malgache que sont Poopy et Bodo, les ont, sans aucun doute, prises au pied de la lettre. Comme le dit l’adage, « Jamais deux sans trois ! », Bodo et Poopy se retrouveront de nouveau, le temps d’un concert au Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina, l’après-midi du 19 mars.

Le concert en duo d’une décennie, c’est là une série de rendez-vous presque ponctuels sur cette même scène que les deux chanteuses ont proposés à leurs fans depuis le 27 décembre 1997, puis le 16 février 2007, notamment avec « Tia foana ». Dix ans plus tard, ce sont des retrouvailles qui s’annoncent plus chaleureuses et toujours plus mélodieuses que les deux stars promettent pour émerveiller toute une génération de fans de tous âges et de tous horizons, à travers ce concert qui s’intitule « Mifampitantana ». De plus, la relation quasi-fraternelle entre ces deux chanteuses de renom, a longtemps bercé les inconditionnels de pop et de variétés à travers leur tubes respectifs.

Du grand spectacle

Elles promettent ainsi un concert unique regorgeant de belles surprises pour le public. En effet, « Mifampitantana » s’annonce vraiment exceptionnel de la part de ces deux étoiles de la variété malgache. De 15 à 19 heures donc, un concert des plus spectaculaires, attendra les inconditionnels de ces deux divas. En tout, plus d’une cinquantaine de chansons composeront le répertoire de Bodo et Poopy qui seront constamment ensemble sur la scène. Sur près de quatre heures enivrantes de show, le duo envoûtera son auditoire à travers ces chansons intemporelles qui garnissent les carrières des deux chanteuses.

De plus, le concert aura une allure très singulière, promouvant une toute nouvelle formule de la part du duo pour cette troisième fois, puisque « Mifampitantana » s’illustrera sous la forme d’une comédie musicale. À l’occasion, des décennies de musique rythmée et enchanteresse auréolée d’une bonne dose de nostalgie, raviront les spectateurs, à l’instar de la chanson « Fitia voarara » dont elles ont fait le fer de lance de leur répertoire. Pour ce rendez-vous, elles ont peaufiné exclusivement quelques medley qui raviront à coup sûr le public. Date à noter sur l’agenda pour les fans de Bodo et Poopy !

Andry Patrick Rakotondrazaka