Un duo musical qui s’annonce inédit et chaleureux. C’est ainsi que se présente « Hammond et amponga » ce week-end. D’un côté, Mendrika Rasolomahatratra, illustre batteur et aîné de la fratrie du groupe Solomiral et de l’autre, Naly Rajohnson, pianiste expérimenté connu pour sa pédagogie de la musique. À travers un concert particulier, le duo conjuguera ses instruments de prédilection, pour proposer à son public et aux mélomanes qui se joindront à eux, une expérience musicale unique en son genre. Rendez-vous est ainsi pris à la villa Ny Bitsika à Andranobevava à partir de 15h30, pour un instant de découverte qui promet de ravir les oreilles des férus de funk, de jazz et de blues, mais jouer différemment.

« L’orgue étant un instrument des plus traditionnels qui se joue habituellement dans des lieux prestigieux et posés, s’associant souvent à la musique lyrique ou classique, à travers ce concert, on tient à la mettre en avant d’une autre manière et dans un tout autre registre à travers lequel, elle se jouera avec la batterie, connue pour ses rythmiques entraînantes », affirme Mendrika Rasolo­mahatratra. Ceci-étant, jouant un répertoire assez vaste à deux, ils accorderont également une place aux jeunes, à l’occasion. Mendrika Rasolo­mahatratra étant professeur de musique lui-même, le duo se plaira à accorder la scène à ses élèves. Des élèves les accompagneront ainsi aux chants et un autre s’illustrera à la trompette.

Au delà de ce concert, le duo Mendrika Rasolomaha­tratra et Naly Rajohnson entend continuer sa collaboration en présentant « Hammond et amponga » sur une scène plus grande. En attendant, Mendrika Rasolo­mahatratra se retrouvera d’ores et déjà sur la scène du « Jazz it up » à l’Alliance française, demain, accompagné de son frère, le bassiste Fanaiky Rasolomaha- tratra. Naly Rajohnson, quant à lui, continue à encadrer les jeunes à travers la musique au sein du FJKM Anala­mahitsy.

Andry Patrick Rakotondrazaka