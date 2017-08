Fidèle à elle-même, conviant ses inconditionnels à un rendez-vous qui s’annonce de toute beauté. Nanie retrouve, pour une dernière fois cette année, son public.

Toujours aussi pétillante, douée d’une grâce indémodable qui a, depuis, forgé sa renommée sur la scène artistique, Nanie Razafimbelo, dit Nanie de son nom de scène, continue à partager, avec fierté, sa passion pour la musique auprès de toute une génération de mélomanes.

Un quart de siècle maintenant qu’elle longe le milieu musical, conquérant de par sa voix singulière, un public de tous âges. 25 ans de carrière qu’elle s’est plu à célébrer tout au long de cette année depuis le mois de février au Carlton Anosy, suivi d’une tournée nationale inédite qu’elle clôturera au Studio Arena Ivandry ce 27 août à 16 h30. Le temps d’un concert, organisé cette fois-ci par Ivenco, qu’elle annonce exceptionnel, Nanie promet un moment orné de nostalgie et de renouveau également pour ses fans.

« Ce seront là mes dernières retrouvailles avec le public pour cette année. On fera ainsi les choses en grand pour le plus grand plaisir de tous. De même, comme pour marquer à l’avance le début des vingt-cinq prochaines années, je me suis essentiellement entourée de jeunes musiciens de talent à l’occasion » souligne Nanie. Sobrement intitulé « Tena tia », ce sera là le dernier cadeau plein d’amour qu’elle destine au public pour cette année.

Concert étincelant

Le concert se divisera en trois parties selon l’artiste, mais s’attardera plus longuement sur un répertoire plus nostalgique en hommage à ces 25 ans.

Nanie affirme « Depuis mes débuts en 1989 à aujourd’hui, je revisiterai, avec ferveur, ce quart de siècle de communion musicale que j’ai partagé avec mes fans. Un moment unique que je suis ravie de partager tout autant avec ces invités talentueux qui partageront la scène avec moi ». De ses rencontres avec l’illustre Bessa ou la diva Bodo qui l’ont réellement inspirée à lancer sa carrière musicale, à sa première scène, Nanie embarquera l’auditoire du Studio Arena Ivandry pour une épopée mélodieuse inédite. À ses côtés, on retrouvera le groupe The Women composé de Elsie, Faniah, Grace Loren et Manoa Ralisiarimanitra, mais également Mirado et Fidy Dibl.

En outre, des amis de longue date sont également à l’affiche pour partager ce moment aux côtés de Nanie, à savoir, Lilie, Luk et Mahery. De «Zary nofiko» à « Hir’Aina» en passant par «Satria tiako ianao» jusqu’à «Tsy misy azo atao», les inconditionnels de Nanie se délecteront d’un bon savoureux en musique durant lequel ils en prendront aussi bien plein les oreilles et les mirettes.

Laissant la part belle à des rythmes plus « jazzy » à l’image de chaque événement organisé par Ivenco, elle sera accompagnée de jeunes jazzmen de renom. Hents à la basse, Njaka et Fy aux claviers, Sanda à la guitare, Hasina à la trompette, Bolo à la batterie et Anjaniony au saxophone. Au-delà de ce dernier concert de l’année, Nanie retournera dans l’Hexagone où elle vit, pour peaufiner un futur album qu’elle sera ravie de présenter l’année prochaine au pays.

Andry Patrick Rakotondrazaka