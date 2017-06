Les rendez-vous « Manal’Azy » après bacc initiés par Olombelo Ricky enivrent toute une génération de jeunes. Plus qu’un concert, c’est une tradition perpétrée depuis vingt cinq ans.

xTradition-nellement vêtu de blanc, sandales aux pieds et un bandana rouge sur la tête, Olombelo Ricky captive son auditoire, embarquant un public euphorique, à travers ses compositions, le temps d’un concert. Artiste éclectique, aussi imposant que charismatique, Olombelo Ricky a su instaurer au bout d’un quart de siècle de musique, toute une tradition devenue incontournable au fil des ans pour les mélomanes de la ville des Mille.

Les « Manal’Azy vita bacc», une série de concerts inédits ont vu le jour au début des années 90. Une idée que ce musicien et chanteur populaire tenait à lancer pour festoyer avec la jeunesse de la capitale, souhaitant se libérer des pressions post-examen du baccalauréat. Ces concerts ponctuels sont aussi enivrants de musique qu’ils sont fumeux et folkloriques à la fois. Du jardin d’Ambohi-jatovo à Antsahamanitra, « Manal’Azy » avec Olombelo Ricky gagnait constamment en envergure, invitant au devant de la scène des artistes et groupes de renommée nationale et internationale à ses côtés. Tel un Woodstock du peuple, les « Manal’Azy» sont aussi chaleureux qu’exaltant d’un parfum de gaieté au naturel, que l’on inhale volontairement ou involontairement tout en se réjouissant de l’instant.

Une identité propre

Vingt cinq ans de communion en musique, à travers l’art et des valeurs propres à la culture malgache. C’est aussi cela qui sera honoré et célébré ce 27 juillet, à partir de 18 heures, à Antsahamanitra. Le « Vazimba Mpanazary », un collectif d’artistes fondé par Olombelo Ricky, qui illustre aujourd’hui plus qu’auparavant un vent de fraîcheur, un concert exceptionnel.

Les retrouvailles avec le chanteur et ses fidèles musiciens s’annoncent resplendissantes de jeunesse. De nature captivante, Olombelo Ricky s’est toujours plu à s’entourer de la gent féminine sur scène. Le prochain « Manal’Azy » ne dérogera pas ainsi aux traditions, puisqu’en collaboration avec l’organisateur événementiel Ivenco, l’artiste verra ses compositions intemporelles sublimées par les voix envoû- tantes d’Elsie, Faniah, Grace Loren et Manoa Ralisiari-manitra qui forment le groupe The Women. Véritables atouts charmes de la scène jazzy actuelle, elles apporteront une touche voluptueuse au concert. De même, éternelles collaboratrices de l’artiste, Dina Voakaly et Liva Andrianavalona égayeront de leur grâce, l’instant.

Reconnu pour l’organisation de ses soirées guindées où le jazz et le blues sont surtout mis en avant, Ivenco apportera sa touche personnelle quant à la mise en scène du concert. Ceci-dit, les inconditionnels du « Manal’Azy » se plairont toujours à retrouver les créations inédites du Vazimba Mpanazary qui conjuguent tradition et modernité pour sublimer la scène. Révisez vos répertoires des Best of d’Olombelo Ricky. Cette 25e édition s’annonce aussi illustre et convie un public d’horizons divers à s’y joindre comme le veut désormais la coutume du « Manal’Azy».

Andry Patrick Rakotondrazaka