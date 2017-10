Difficile de résister aux notes entraînantes de « Tapolaka glady », « Bal kabôsy » ou « Ikalasoa ». Ces titres vieux de quelques décennies n’ont pas pris une seule ride, vu leur impact sur le public de Beach Bar d’Ambatolaoka à Nosy-Be, dans la soirée du 18 octobre. Les différentes nationalités présentes se sont littéralement défoulées sur la piste de danse.

Seul sur scène, Rossy a démontré avec prouesse qu’il reste maître dans son domaine avec sa musique. Son accordéon reste son meilleur allié dans ces conditions. Et les vingtaines de titres qu’il a joués durant la soirée ont fait monter la température au plus haut niveau.

« Danser sur les morceaux de Rossy me fait rappeler l’époque de ma jeunesse. Et là, je partage ce moment avec mes enfants et mon mari à Nosy-Be. Quel bonheur », s’extasie une femme dans la salle. « Je ne connais pas l’artiste mais j’adore sa musique. Je m’éclate avec tout le monde avoue un touriste de passage venu assister au concert de Rossy.

Pour ce passage dans l’île aux parfums, Rossy a prévu quatre dates au Beach Bar, les mercredis 11 et 18 et les vendredis 13 et 20 octobre.

« C’est une occasion pour moi de me ressourcer près de la mer et d’être en communion avec le public pendant mes concerts. Joindre l’utile et l’agréable comme on dit », a déclaré l’artiste. Le temps passe mais Rossy continue toujours de faire des heureux avec sa musique

Ricky Ramanan