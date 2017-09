Le temps d’un moment exquis sera d’une douceur propre à ce duo majestueux. Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina promettent émerveillement au CCESCA .

Deux artistes émérites, dont le talent n’est plus à présenter et qui ont toujours mis un point d’honneur à chanter les vertus de l’amour à travers leurs chansons. Auteure, compositrice et interprète d’exception, Fanja Andriamanantena, toujours aussi radieuse et resplendissante de dynamisme, retrouve à ses côtés, le temps d’un concert acoustique unique, l’infatigable crooner Rija Ramanantoanina. Initié par Gasy Events, ce sont des retrouvailles d’exception et mélodieuses qui prendront place sur la scène du CCESCA Antanimena le 13 octobre à partir de 19h30.

Un duo fort d’une passion intarissable pour son art, avec de l’énergie à revendre et constamment porté par son enthousiasme à faire valoir des mélodies où le blues et le jazz se conjuguent. Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina afficheront à deux « La musique malgache par excellence », thématique même du concert. Prenant la forme d’un live acoustique dans toute sa splendeur, le concert promet romantisme et poésie dans toute leur splendeur.

Le tout sublimé principalement de rythmiques jazzy, qui ont fait la renommée de ces deux artistes.

Hianatra aho

Entre Fanja Andria­manantena et Rija Ramanan­toanina subsiste, depuis plusieurs années maintenant, cet amour commun pour la musique. De même qu’entre eux règne ce respect mutuel qui inspire autant la créativité de Fanja Andria­manantena qu’il ravive la flamme de Rija Ramanan­toanina. Ils se sont toujours formés l’un l’autre, s’imprégnant chacun du talent de l’autre également, l’auteure, compositrice et interprète enrichit ainsi la sensibilité de l’intarissable crooner. Se retrouver, ensemble, sur la même scène s’affirme ainsi, pour le duo, comme un privilège, un instant figé dans le temps durant lequel il pourra réjouir les mélomanes de leur complémentarité. Illustrant d’ores et déjà avec brio cela bien avant ce concert au CCESCA Antanimena, Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina ont délecté leurs inconditionnels du single « Hianatra aho ». Une composition inédite de Fanja Andriamanantena qui retranscrit en chanson la patience et les vertus pour l’amour que l’on porte pour un être cher. L’occasion aussi pour le public d’avoir droit à un avant-goût de l’ambiance dite acoustique du concert, grâce à l’adresse des musiciens éminents, qui les accompagneront lors du concert.

À savoir Datita Rabeson à la guitare, Nali Rabarison à la batterie, Sammy Andriamanoro au piano, Hasina à la trompette et au saxophone, ainsi que Zafera à la contre-basse. De bout en bout, « La musique malgache par excellence » s’affirme ainsi comme étant des plus harmonieux pour émerveiller les oreilles du public.

Andry Patrick Rakotondrazaka