À travers quatre décennies de folk et de « Ba-gasy », Erick Manana a su se forger une remarquable carrière à l’international. Il revient bientôt sur la scène nationale.

Un chanteur et un musicien émérite, dont le talent n’a d’égal, ainsi que sa créativité. Erick Rafilipomanana, dit Erick Manana, enchante des générations de mélomanes férus du folklore musical malgache depuis 40 ans, maintenant. Autant à l’échelle nationale qu’internationale, il s’affirme par cet esprit fédérateur qui l’anime.

Après avoir entamé la célébration de ses 40 ans de scène dans l’Hexagone en mai, Erick Manana retrouvera ses inconditionnels dans la Grande île, le temps d’une tournée internationale inédite à partir de ce mois-ci. « Marquez dans vos agendas, je vous retrouverai pour très bientôt afin qu’on puisse festoyer et célébrer ces quatre décennies de musique ensemble au pays » confie-t-il sur les réseaux sociaux.

C’est entre mélancolie, romantisme, joie et fierté d’être malgache qu’Erick Manana chante. Le public national a, d’ores et déjà, hâte de le retrouver.

Un programme garni

Pour ces 40 ans de communion musicale avec ces fans, le chanteur entend le marquer d’une pierre blanche et promet de réjouir les férus de mélodies acoustiques et folkloriques des quatre coins du pays.

Fidèle à lui-même, Erick Manana sera accompagné de plusieurs invités de renom. Dès ce mois-ci, les 28 et le 30 juillet, il rejoindra ainsi la ville de Mahajanga pour débuter la tournée. S’ensuit un passage à Fianarantsoa le 4 août, à Toamasina le 18 août, à Moramanga le 20 août, puis dans la Ville des Mille le 25 août, au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina à 19h. Cette tournée nationale s’affirme comme un geste d’amour de la part d’Erick Manana à ses fans. De « Ampazahoy » à « Tambazako » en passant par les incontournables « Mitsonika aminao », « Voninkazo adaladala » ou encore « Ry Iarivo tsy foiko », c’est une belle épopée à travers le temps que cette série de concerts promet.

Si l’on est déjà quasiment sûr que ses fidèles camarades comme Jenny et Dama y participeront, on peut également espérer qu’Erick Manana ramènera à l’occasion la charmante formation du Lokanga Koln Quartet. Il l’a faite découvrir sur la scène du Casino de Paris, en mai. Il en est de même pour les jeunes Koloina et Mamina, grands gagnants du télé-crochet « Feo tokana, gitara iray » de la station Radio télévision Analamanga (RTA). Erick Manana clôturera sa tournée le 1er septembre dans la Ville d’eau.

Andry Patrick Rakotondrazaka