À travers une ode à la nature et à la fraternité, « Doug’l and the Wave » invite

les mélomanes à se joindre à lui sur la scène de l’Is’Art Galerie Ampasanimalo.

Une épopée musicale singulière où tradition et modernité se marient. C’est ce à quoi ce jeune groupe convie les mélomanes de la ville à découvrir ce week-end. « Doug’l and the Wave » donne rendez-vous au public ce 21 avril à partir de 20h à l’Is’Art Galerie Ampasanimalo. S’affichant comme un représentant des couleurs de la Grande île, le groupe est également le porte parole de sa génération. « Doug’l and the Wave» entame son petit bonhomme de chemin dans le milieu et ne cesse de réunir les rythmes roots, rap et reggae à sa cause. Le groupe affirme une vocation propre, à savoir la préservation de l’environnement, tout en sensibilisant la société sur le respect de la culture.

Ce sont les deux valeurs qui sont les fondements de sa musique et qui lui ont permis de développer sa personnalité ainsi que sa vision de la vie.

Mené par Doug’l Andriamihaja, « Doug’l and the Wave » chante l’amitié, l’amour et le respect sous toutes ses formes tout en véhiculant son attachement à la nature.

Persévérant

Son album «Zavaboahary» en est ainsi la parfaite illustration. « Dans le contexte actuel, la culture malagasy tend à disparaître. Les gens optent pour des attitudes un peu destructives, de nature à ne pas respecter leur entourage et leur environnement. Ces attitudes entrainent à une vitesse incontestable la dégradation de l’ environnement dans lequel nous vivons. A cet effet, il est de notre devoir de sensibiliser nos compatriotes de son importance. » souligne Doug’l Andrimaihaja. Persévérant dans le milieu musical depuis 2012 où il a commencé à peaufiner son album, « Doug’l and the Wave » puise aussi ses inspirations dans l’amitié et la fraternité qui renforcent sa musique. Le rendez-vous de ce vendredi est ainsi l’occasion privilégiée pour le groupe de partager sur scène le fruit de son travail, ses idéologies et ses opinions avec son style urbain. Ses compositions comme « Gadona gasy », « Tabataba be » ou encore « Tany niova » et « Mangiran-dratsy » promettent d’enivrer les mélomanes noctambules qui se joindront à lui à l’Is’Art Galerie. Ces morceaux sont destinés, selon les membres du groupe, à toutes classes d’âges et toutes classes sociales.

Andry Patrick Rakotondrazaka