À la fois talentueux et adorables, ils étaient dix-neuf jeunes enfants mélomanes à avoir ébloui leur auditoire vendredi soir à la Cathédrale Saint-Laurent Ambohi­manoro. Comme un instant figé dans le temps, le concert des jeunes enfants de l’Orphelinat Saint-Paul a transcendé le public venu les redécouvrir à l’occasion.

Rentrant d’ores et déjà dans le cadre de leur série de concert annuel, les retrouvailles mélodieuses qui ont eu lieu vendredi ont conquits aussi bien les mélomanes aguerris que les profanes venus nombreux se joindre à eux.

Un concert convivial, voluptueux et séraphique à la fois, c’est ainsi que s’est tenu le rendez-vous avec ces jeunes bambins de l’Orphelinat Saint-Paul. Accompagnés et chapeautés par les musiciens émérites du groupe KW Kwatyor de l’île de la Réunion, les dix-neuf enfants musiciens se sont exposés à travers un vibrant hommage à la musique classique dans tous ses états. Les plus grandes œuvres et compositions des grands maîtres ont ainsi résonné tout au long du concert. Jouant intégralement d’instruments à corde sous la direction de Yohl Tahiny Rakotomamonjy, les jeunes ont partagé la scène avec Eva Tasmadian, Marc André Condry, Kahina Zaimen, Niels Hoyrup et Juliette Marlière de KW Kwatyor.

Dans leur répertoire de la soirée, du Georg Friedrich Haendel, du Johann Pachelbel, du Wolfgang Amadeus Mozart et du Edvard Grieg ont envoûté le public.

Les jeunes de l’Orphelinat Saint-Paul fondé par les docteurs Olivier et Julia Razafintsambaina promettent de continuer à enchanter les férus de musique classique tout au long de l’année.

A. P. R.